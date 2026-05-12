Paziņots Latvijas hokeja izlases sastāvs: septiņi debitanti ar 17 gadus veco Mūrnieku un drafta cerību Šmitu priekšgalā
Šodien, 12. maijā, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosauca sastāvu 2026. gada pasaules čempionātam.
Par pēdējiem liekajiem kļuva aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Tas nozīmē, ka uz savu debijas čempionātu dosies veseli septiņi hokejisti - aizsargi Artūrs Andžāns un Alberts Šmits, kā arī uzbrucēji Kristaps Skrastiņš, Patriks Zabusovs, Oskars Lapinskis, Sandis Vilmanis un tikai 17 gadus vecais Olivers Mūrnieks. Viņš kandidātu lokā tika iekļauts pēc Riharda Bukarta izkrišanas, jau pirmajā pārbaudes spēlē pret Norvēģiju gūstot vārtus. Pirms gada sastāvā tika izraudzīts Miks Tumānovs, taču viņš nevienā spēlē laukumā nedevās.
Kopumā Harijs Vītoliņš izraudzījies trīs vārtsargus, astoņus aizsargus un 14 uzbrucējus. Jāatgādina, ka dienu pirms pasaules čempionāta sākuma kā minimums jāpiesaka 15 laukuma spēlētāji un divi vārtsargi. Maksimālais pieteicamo hokeijstu skaits ir 25 - 22 laukuma spēlētāji un trīs vārtsargi. Iepriekš gan tika ziņots, ka ir mazticama Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlējošo palīdzība.
2026. gada pasaules čempionātā Latvijas izlasei būs jāiztiek bez tādiem hokejistiem kā Elvja Merzļikina, Artūra Šilova, Ivara Punnenova, Jāņa Jaka, Kristiāna Rubīna, Kaspara Daugaviņa, Roberta un Riharda Bukartiem, Mika Indraša, Zemga Girgensona, Teodora Bļugera, Dana Ločmeļa, Martina Laviņa, Fēliksa Gavara, Kaspara Daugaviņa un Anrī Ravinska.
No 2026. gada ziemas olimpisko spēļu sastāva ierindā gan ir 11 - Kristers Gudļevskis, Oskars Cibuļskis, Alberts Šmits, Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Oskars Batņa, Mārtiņš Dzierkals, Rūdolfs Balcers, Renārs Krastenbergs un Haralds Egle.
Gatavojoties 2026. gada pasaules čempionātam, hokeja izlase aizvadīja astoņas pārbaudes spēles, izcīnot sešas uzvaras - vienu pār Austriju, Slovākiju, Somiju un Dāniju, kā arī divas pār Norvēģiju. Pa reizei zaudēts austriešiem un slovākiem.
2026. gada pasaules čempionātā izlasei būs jauns kapteinis - komandas balsojumā par to iecelts Rūdolfs Balcers. Viņa asistenti būs Ralfs Freibergs un Kristaps Zīle. Pasaules čempionāts Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā notiks no 15. līdz 31. maijam.
Latvijas hokejisti A grupā spēlēs pret Šveices, olimpiskās un pasaules čempiones ASV, Vācijas, Somijas, Austrijas, Ungārijas un Lielbritānijas izlasēm. Pirmo spēli 16. maijā plkst. 21:20 latvieši aizvadīs pret mājiniekiem.
19. maijā plkst. 17:20 jāspēlē pret Austriju, 21. maijā 17:20 pret Somiju, 23. maijā 13:20 21:20 Latvija aizvadīs pret mājiniekiem, dienu vēlāk tajā pašā laikā spēle pret Vāciju. ASV, 24. maijā 17:20 Lielbritāniju, bet grupu turnīru latvieši noslēgs 26. maijā pret Ungāriju (13:20).
Latvijas labākais sniegums pasaules čempionātos ir bronza 2023. gadā. Pirms gada nācās samierināties ar desmito vietu. Pasaules čempionāta elites divīzijā latvieši spēlē jau 30 gadus - tajā tā vietu izcīnīja 1996. gadā, gadu vēlāk spilgti debitējot.
Latvijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL)