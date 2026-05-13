"Esmu priekšā plānotajam atlabšanas grafikam!" Rodrigo Ābols ieskicē savu tuvāko nākotni un hokeja plānus
Latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols, kurš nopietna kājas savainojuma dēļ nav spēlējis kopš janvāra vidus, labprāt turpinātu savu karjeru Nacionālās hokeja līgas (NHL) klubā Filadelfijas "Flyers", otrdien sacīja sportists.
Kā pēcsezonas intervijā izteicās 28 gadus vecais Ābols, kuram līgums ar "Flyers" bija līdz šīs sezonas beigām, viņš īsti nezinot, kāda būs viņa nākotne līgā, bet pie nākamā līguma strādājot viņa aģenti.
"Man patlaban nav atbildes, kas notiks tālāk. Aģenti strādā, redzēs, ko teiks "Flyers", bet pagaidām es neko nezinu," teica uzbrucējs. "Es labprāt paliktu, jo man patīk tas, kas šeit tiek būvēts."
Kā norādīja Ābols, lielas teikšanas viņam šajā procesā neesot. Viņš tikai cenšoties sevi pierādīt, cik labi vien spēj, un tad jau redzēs, vai ar to būs bijis gana jaunam līgumam. "Savā vecumā centos pierādīt, ka esmu NHL līmeņa spēlētājs," sacīja latviešu uzbrucējs, kurš "Flyers" komandā debitēja pagājušajā sezonā, bet šosezon izcīnīja vietu pamatsastāvā. "Beidzot ieguvu savu lomu, arī sāku vairāk spēlēt mazākumā, bet tad notika kas tāds. Pat sākās domas, vai tikai tā nebija mana pēdējā spēle NHL."
Ābols traumu guva 17. janvāra mačā pret Ņujorkas "Rangers". "Savainojums bija dīvains negadījums," traumas gūšanas epizodi skaidroja uzbrucējs. "Ieķērās slidas asmens, bet tā spēlēs gadās bieži. Kolīdz sajutu, ka asmens ir iestrēdzis, centos to izraut, bet tas nekustējās un tā vietā viss ķermeņa svars uzkrita uz kājas, kā rezultātā salauzu mazo liela kaulu un sabojāju potīti. Sanāca divi savainojumi vienā epizodē, bet operācija aizritēja lieliski un rehabilitācijas process ir veiksmīgs. Kā saprotu, pat esmu priekšā plānotajam atlabšanas grafikam."
Traumas dēļ Ābols nevarēja palīdzēt Latvijas izlasei Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, kā arī izlaidīs pasaules čempionātau, kas šonedēļ sāksies Šveicē.
Šosezon Ābols "Flyers" rindās laukumā devās 42 spēlēs, kurās sakrāja desmit (3+7) punktus, 22 soda minūtes un negatīvu lietderības koeficientu -1, bet savā debijas sezonā 22 spēlēs izcēlās ar pieciem (2+3) punktiem, četrām soda minūtēm un lietderības koeficientu -10.
"Flyers" regulāro čempionātu noslēdza ar 98 punktiem un iekļuva Stenlija kausa izcīņā, kur pirmajā kārtā ar 4-2 pārspēja latviešu vārtsarga Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins", bet otrajā kārtā ar 0-4 piekāpās Karolīnas "Hurricanes".