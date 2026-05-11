VAR strīdīgā epizodē lemj par labu "Arsenal", kas tuvojas pirmajam Premjerlīgas titulam 22 gadu laikā
Anglijas futbola Premjerlīgas 36. kārtas mačā dramatisku uzvaru svētdien svinēja turnīra tabulas līdervienība "Arsenal", kas Londonas derbijā spēja pieveikt Vesthemas "United".
"Arsenal" guva panākumu ar 1:0 (0:0), saglabājot piecu punktu pārsvaru pār tuvāko sekotāju Mančestras "City". Sīvākajai konkurentei gan ir viena spēle rezervē.
Londoniešu duelī rezultāts tika atklāts 83. minūtē, kad "Arsenal" vadībā izvirzīja Leandro Trosārs, tomēr dramatiskākie notikumi risinājās kompensācijas laikā. "United" pieliktā laika piektajā minūtē pēc stūra sitiena izpildes rezultātu izlīdzināja, precīzi sitot Kalumam Vilsonam, tomēr pēc ilgstošas VAR pārbaudes vārtu guvums tika atcelts, jo īsi pirms tam tika fiksēts noteikumu pārkāpums pret "Arsenal" vārtsargu Davidu Raju.
Konkrētā epizode izpelnījusies lielu ažiotāžu, jo visas sezonas laikā pēc stūra sitienu izpildes līdzīgās epizodēs, proti, traucējot vārtsargam, vairākus vārtus guvuši "Arsenal" futbolisti. Savukārt Vesthemas vienība, kas cīnās par neizkrišanu no līgas, zaudētais punkts var vēlāk dārgi maksāt.
Arsenal are the Israel of football. Rob first, cry victim later. pic.twitter.com/3RppFpaEKk— Troll Football (@TrollFootball) May 10, 2026
Pārējās trīs Premjerlīgas spēles svētdien noslēdzās neizšķirti - "Burnley" mājās spēlēja 2:2 ar Birmingemas "Aston Villa", tāds pats rezultāts tika fiksēts Londonas "Crystal Palace" un Liverpūles "Everton" duelī, bet "Nottingham Forest" mačs ar Ņūkāslas "United" noslēdzās ar rezultātu 1:1.
Premjerlīgas kopvērtējumā "Arsenal" ar 79 punktiem 36 spēlēs notur līderpozīcijas, bet otrajā vietā ar 74 punktiem un spēli rezervē ir Mančestras "City". Trešā ar 65 punktiem 36 mačos ir Mančestras "United", kurai ar 59 punktiem seko "Liverpool" un "Aston Villa".
Cīņā par titulu "City" Premjerlīgā vēl jāspēlē ar Londonas "Crystal Palace" un Birmingemas "Aston Villa" savā laukumā, kā arī ar "Bournemouth" viesos. Savukārt "Arsenal" atlikuši dueļi ar "Crystal Palace" viesos un mačs ar "Burnley" savā laukumā.
"Arsenal" iepriekšējo reizi Premjerlīgā triumfēja 2003./2004. gada sezonā, bet pēdējā desmitgadē dominējusī "City" par čempioni kļuva 2023./2024. gada sezonā.