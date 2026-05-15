Drāma līdz pēdējai sekundei: "Valmiera Glass"/ViA salauž ventspilniekus un izcīna Latvijas čempiontitulu
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA) piektdien izcīnīja "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) čempiontitulu.
Finālsērijas ceturtajā mačā valmierieši viesos ar 92:89 (24:22, 20:28, 22:16, 26:23) pārspēja "Ventspili" un sērijā līdz trīs uzvarām triumfēja ar 3-1.
Valmieras komandas uzvaru ar 20 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām sekmēja Endrū Pačers, 19 punktus iekrāja Verners Kohs un Anivaniva Teits-Džounss, bet Dominiks Steņonis iekrāja 16 punktus, desmit bumbas zem groziem un desmit rezultatīvas piespēles.
"Ventspils" rindās rezultatīvākais ar 24 gūtajiem punktiem bija Kamerons Šeltons, Ārons Kešs pievienoja 15 punktus, kamēr pa 14 punktiem guva Armands Urkis un Ronalds Zaķis, kurš arī izcīnīja 14 atlēkušās bumbas.
Ceturtās ceturtdaļas ievadā ventspilniekiem izdevās iekrāt desmit punktu pārsvaru, taču nepilnu divu minūšu laikā valmierieši panāca neizšķirtu 78:78. Turpinājumā divas ar pusi minūtes līdz finālsvilpei vadību ar +4 pārņēma Valmieras komanda.
Kad pamatlaikā bija atlikušas 26 sekundes, "Ventspils" rindās ar precīzu tālmetienu izcēlās Armands Urkis, samazinot deficītu līdz vienam punktam. Nākamajā uzbrukumā Valmieras vienībā Dominiks Steņonis tika pie diviem soda metieniem, kurus aizmeta garām, taču pēc viesu izcīnītas atlēkušās bumbas pret viņu tika izpildīts vēl viens pārkāpums, un šoreiz lietuvietis realizēja abus metienus, atjaunojot +3 Valmieras komandai.
Arī "Ventspils" tika pie diviem soda metieniem, no kuriem Kamerons Šeltons raidīja grozā tikai vienu (88:86). Ventspilnieki vēlreiz pārkāpa noteikumus pret Steņoni, kurš meta garām grozam abus soda metienus, bet pēc atlēkušās bumbas uzbrukumā divus punktus guva Endrū Pačers.
"Ventspils" ātri devās uzbrukumā, kuru ar precīzu tālmetienu noslēdza Šeltons, samazinot deficītu līdz vienam punktam. Pie diviem soda metieniem viesu rindās tika Verners Kohs, kurš abus izpildīja precīzi, atgūstot +3 desmit sekundes līdz finālsvilpei. Ventspilnieki vēl izspēlēja uzbrukumu, taču Ārona Keša metiens bija neprecīzs, valmieriešiem izcīnot uzvaru.
Finālsērijas pirmajā mačā ventspilnieki papildlaikā uzvarēja ar 115:112, otrajā spēlē ar 101:79 pārāki bija valmierieši, kuri ar 107:92 guva panākumu arī trešajā cīņā.
Valmierieši šosezon triumfēja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā un Latvijas kausa izcīņā.
Pirmo reizi neviena finālsērijas spēle nenotika Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. gada finālā necīnījās "VEF Rīga".
"Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" cīnījās par savu pirmo čempiontitulu un otro savai pilsētai kopš 2016. gada, kad zeltu izcīnīja cita Valmieras komanda. "Ventspils" ir desmitkārtēja Latvijas čempione, pēdējo titulu izcīnot 2018. gadā.
Pusfinālu sērijās līdz trīs uzvarām abām komandām bija nepieciešami pieci mači. Valmierieši ar 3-2 pārspēja "Rīgas zeļļus", bet ventspilnieki ar tādu pašu rezultātu pieveica "VEF Rīga" komandu.
Latvijas - Igaunijas līgas čempionāta pamatturnīrā komandas pa reizei uzvarēja izbraukumā. Novembrī ventspilnieki Valmierā bija pārāki ar 99:93, martā valmierieši revanšējās ar 99:85. Latvijas basketbola kausa izcīņas finālmačā Ventspilī "Valmiera Glass"/ViA bija pārāka ar 84:70.
Ceturtdien bronzas godalgas izcīnīja "Rīgas zeļļi"/"Sefinance", kas sērijā līdz divām uzvarām ar 2-1 guva panākumu pār "VEF Rīga". Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".