Latvija atjaunina sastāvu, favorītes pulcē NHL spēlētājus: ar intriģējošām spēlēm sāksies hokeja pavasara drudzis
No šodienas nākamo divu nedēļu garumā uzmanības centrā būs 2026. gada pasaules čempionāts hokejā. Čempiones statusā to sāks ASV, bet Latvija uz to devusies ar septiņiem debitantiem. Spēļu tiešraides LTV7 kanālā un LSM portālā.
Jau pirmajā spēļu dienā vairāki saistoši dueļi. Plkst. 17:20 A grupā Somija cīnīsies pret sīksto Vāciju, bet B grupā potenciālo favorītu duelis - Kanāda pret Zviedriju. Savukārt vakara spēlēs plkst. 21:20 čempione ASV spēkosies pret mājinieci Šveici, savukārt otrā grupā Čehijai spēle pret pagājušā turnīra sensācijas autori Dāniju.
Atgriežas turnīrs pirmo reizi 17 gadu laikā
Šveicē pasaules čempionāts hokejā notiks 11. reizi vēsturē un pirmo kopš 2009. gada. Valstij piešķīra 2020. gada turnīra tiesības, taču tas nenotika Covid-19 pandēmijas dēļ. Lielas konkurences cīņā par 2026. gada turnīra rīkošanas tiesībām nebija. Uz to kandidēja Kazahstāna, kas gan pēdējā brīdī savu kandidatūru atsauca.
28. reizi pasaules čempionātu vēsturē tajā piedalīsies 16 komandas. Turnīra formāts paredz, ka vispirms tās sadala divās grupās pa astoņām katrā. Pēc apļa turnīra četras spēcīgākās iekļūst ceturtdaļfinālā, kur tālāk pēc izslēgšanas metodes tiek noteikts čempions. Katras grupas vājākā izlase pametīs augstāko divīziju.
2025. gadā otro reizi par pasaules čempioni kļuva ASV, kas finālā papildlaikā pieveica šī turnīra mājinieci Šveici. Šveiciešiem vēl nav neviena titula pasaules čempionātos, zaudējot visos piecos finālos, no kuriem četri bijuši kopš 2013. gada. Ar 28 tituliem pasaules čempionāta titulētākā komanda ir Kanāda, kas pēdējo reizi triumfēja 2023. gadā.
Šī gada pasaules čempionāta oficiālais talismans būs govs “Cooly”, kas bija talismans arī 2009. gada turnīrā un vēlāk 2014. gada Eiropas vieglatlētikas čempionātā, kas arī notika Šveicē. Turnīram ir arī oficiālā dziesma “Time to Shine” (“Laiks mirdzēt”), kuru sarakstījis Bastians Bakers. Viņš esot hokeja fans, kurš Lozannā arī to spēlējis. Arī šogad starp tiesnešiem būs kāds latvietis. Līnijtiesnešu vidū būs Renārs Davidonis.
Divu nedēļu maratons
Ilgākais spēļu periods gaidāms grupā – 12 dienu laikā līdz 26. maijam katrai no 16 izlasēm jāaizvada septiņas spēles. Pēcāk līdz 31. maijam noteiksies čempions.
A grupā spēlēs pasaules un olimpiskā čempione ASV, mājiniece Šveice, Somija, Vācija, Latvija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija. Kā jau minēts, šveicieši vēl nekad nav triumfējuši pasaules čempionātā. Somi pēdējo reizi titulu ieguva 2022. gadā, kopumā esot četrkārtējiem čempioniem. Vācijas labākais rezultāts ir trīs reizes izcīnītā otrā vieta – pēdējo reizi tas panākts 2023. gadā. Austrija divas reizes (tālajos 1931. un 1947. gados) bijuši trešie, ungāri 1937. gadā ieguva piekto vietu, bet briti 1937. un 1938. gados spēlēja finālā. Latvijas hokejistu labākais rezultāts ir 3. vieta 2023. gadā.
ASV uz turnīru devušies ar pārsvarā NHL hokejistu sastāvu. Zināmākais no tiem ir olimpiskais čempions Metjū Tkačaks, kurš ir arī Uvja Balinska komandas biedrs Floridas “Panthers”. 12 NHL spēlētāji ir Somijai, tostarp visu sezonu nespēlējušais Aleksandrs Barkovs. Arī viņš ir Balinska komandas biedrs, tāpat kā Antons Lundels, kurš arī piekritis palīdzēt valstsvienībai.
Šveices izlasē ne pirmo gadu piekrituši spēlēt NHL spēlējošie Niko Hišīrs, Timo Meiers, Nino Nīdereiters, turklāt sastāvā daudzi ir labi zināmi Latvijas kapteinim Rūdolfam Balceram. Vācijas izlasei nepalīdzēs lielākā zvaigzne Leons Draizaitls, taču tāpat sastāvā iekļauti trīs hokejisti no NHL. Austrijai pārsvarā sastāvs ir no hokejistiem, kuri spēlē vietējā līgā, britiem palīdzēs zināmākais hokejists Līams Kērks, bet Ungārija arī pārsvarā dodas ar vietējās līgas spēlētājiem.
Otru grupu veidos Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija. Kamēr kanādieši triumfēja pēdējo reizi pirms trīs gadiem, tikmēr zviedri nav izcīnījuši zeltu jau deviņus gadus. Čehi uzvarēja savās mājās pirms diviem gadiem, dāņi pagājušogad uzrādīja visu laiku labāko rezultātu ar ceturto vietu, bet slovāki 2002. gadā vienīgo reizi valsts vēsturē izcīnīja zeltu. Norvēģi ceturto vietu ieguva 1951. gadā, itāļi šo pašu pozīcīju ieguva 1953. gadā, bet Slovēnijas labākais rezultāts ir 13. vieta 2002., 2005. un 2025. gados.
Kanādas izlasē lielākā daļa ir NHL spēlētāju. Vārtos varētu stāties Elvja Merzļikina komandas biedrs Džets Grīvss. Rezultatīva sezona aiz muguras Maklīnam Selebrīni, bet pēdējā brīdī Kanādas sastāvā ielēca Sidnijs Krosbijs, kuram traumas dēļ gāja secen fināls olimpiskajās spēlēs. Zviedriem daļa sastāva ir no NHL, taču starp visiem spēlētājiem 13 būs ar debiju pasaules čempionātā. Ierindā būs arī jaunais Ivars Stēnbergs, kuram paredz vienu no augstākajām vietām šī gada NHL draftā. Čehijai atteica lielākā daļa NHL spēlētāju ar Davidu Pastrņāku priekšgalā.
Latvijai daudz atteikumu un septiņi debitanti
Latvijas hokeja izlase uz turnīru dosies ar ne tik pieredzējušu sastāvu kā citus iepriekšējos turnīrus. Dažādu iemeslu dēļ šajā pavasarī izlasei nevar palīdzēt tādi hokejisti kā Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Ivars Punnenovs, Kristiāns Rubīns, Jānis Jaks, Uvis Balinskis, Rodrigo Ābols, Kaspars Daugaviņš, Roberts un Rihards Bukarti, Miks Indrašis, Zemgus Girgensons, Teodors Bļugers, Dans Ločmelis, Martins Laviņš, Fēlikss Gavars un Anrī Ravinskis. Rotācija notikusi vārtsargu treneru sakarā – Artūra Irbes ģimenē tika sagaidīts pieaugums, kā rezultātā viņa pienākumus šogad pilda Edgars Lūsiņš.
No 2026. gada ziemas olimpisko spēļu turnīra ierindā būs 12 – Kristers Gudļevskis, Oskars Cibuļskis, Alberts Šmits, Ralfs Freibergs, Kristaps Zīle, Roberts Mamčics, Oskars Batņa, Mārtiņš Dzierkals, Rūdolfs Balcers, Renārs Krastenbergs, Sandis Vilmanis un Haralds Egle. Vilmanim un Šmitam šis kļūs par debijas turnīru. Tāds tas būs vēl pieciem – Kristapam Skrastiņam, Patrikam Zabusovam, Oskaram Lapinskim, Oliveram Mūrniekam un Artūram Andžānam. Pirms gada sastāvā bija Miks Tumānovs, kurš laukumā gan neizgāja.
38 gadu vecumā Latvijas vecākais hokejists būs Oskars Cibuļskis, bet 17 gadu vecumā jaunākais – Olivers Mūrnieks. Viņš var kļūt par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kas spēlējis pasaules čempionātā. Pirmās spēles dienā viņam būs 17 gadi un 289 dienas. Līdz šim jaunākais Latvijas izlases hokejists ir Kaspars Daugaviņš – 17 gadi un 358 dienas.
Gatavojoties 2026. gada pasaules čempionātam, hokeja izlase aizvadīja astoņas pārbaudes spēles, izcīnot sešas uzvaras - vienu pār Austriju, Slovākiju, Somiju un Dāniju, kā arī divas pār Norvēģiju. Pa reizei zaudēts austriešiem un slovākiem. 2026. gada pasaules čempionātā izlasei būs jauns kapteinis - komandas balsojumā par to iecelts Rūdolfs Balcers. Viņa asistenti būs Ralfs Freibergs un Kristaps Zīle.
Pirmo spēli 16. maijā plkst. 21:20 latvieši aizvadīs pret mājiniekiem, bet dienu vēlāk tajā pašā laikā cīnīsies pret Vāciju. 19. maijā plkst. 17:20 jāspēlē pret Austriju, 21. maijā 17:20 pret Somiju, 23. maijā 13:20 pret ASV, 24. maijā 17:20 Lielbritāniju, bet grupu turnīru latvieši noslēgs 26. maijā pret Ungāriju (13:20).
Latvijas hokejisti visbiežāk pasaules čempionātos ieņēmuši 11. vietu. Savukārt Harijs Vītoliņš ir devītais treneris, kurš vada valstsvienību pasaules čempionātos. Viņš trenē izlasi kopš 2021. gada, un pēc šī turnīra viņam noslēdzas līgums ar izlasi.
Hokeja čempionāta laikā galvaspilsētā un citās Latvijas pilsētās būs iespēja skatīties spēles fanu zonās. Visu Latvijas izlases spēļu tiešraides LTV7 kanālā.
Kuri ir favorīti?
Bukmeikeru prognozēs izteikta favorīte ir Kanāda ar koeficientu 1,75. Tās galvenās konkurentes būs Somija un Šveice (6,50 un 7,50), kam seko Zviedrija (9,00) un čempione ASV (10,00). Latvijas koeficients zelta izcīnīšanā ir 150,00, bet iekļūšanā labāko trijniekā – 19,00. A grupā latviešiem gan dotas piektās labākās izredzes tās uzvarēšanā (koeficients 34,00).