Par spīti ģimenes traģēdijai, "Barcelona" treneris Fliks būs ierindā "El Clasico" spēlē pret "Real"
Pasaulslavenais klubs “Barcelona” šodien var nodrošināt Spānijas čempionu titulu spēlē pret savu tradicionāli sīvāko sāncensi Madrides “Real”, taču komandas galvenajam trenerim Hansi Flikam šī būs grūtākā spēle mūžā.
Dienu pirms “El Clasico” 61 gadu vecais Hansi Fliks saņēma ziņu par sava tēva Hansa-Dītera Flika seniora nāvi, tomēr svētdien paziņoja kluba vadībai un spēlētājiem, ka paliks ar komandu šajā svarīgajā spēlē, kas sāksies plkst. 22 pēc Latvijas laika. Čempionu titula nosargāšanai kataloniešu klubam pietiek ar neizšķirtu.
Pirms spēles Barselonas “Camp Nou” stadionā tiks godināta Flika tēva piemiņa — tiks ievērots minūtes klusuma brīdis, bet spēlētāji dosies laukumā ar melniem rokas apsējiem. Līdzjutību Flikam paudis ne tikai paša klubs, bet arī “Real”.
Bijušais Minhenes “Bayern” un Vācijas izlases treneris kopš stāšanās “Barcelona” galvenā trenera amatā 2024. gada maijā jau izcīnījis četras trofejas — Spānijas čempiontitulu (2025.g.), Karaļa kausu (2025.g.) un Spānijas superkausu (2025., 2026.g.). UEFA Čempionu līgā viņam tik labi nav klājies, pērn pusfinālā zaudējot Milānas “Inter”, bet šogad ceturtdaļfinālā Madrides “Atletico”.