Rīgas maratons pulcēs rekordlielu dalībnieku skaitu no visas pasaules
Šajā nedēļas nogalē "Rimi Rīgas maratonā", kas norisināsies 36. reizi, startēs rekordliels dalībnieku skaits, ziņo maratona organizatori.
"Rimi Rīgas maratons" norisināsies 16. un 17. maijā, svētdien sportistiem sacenšoties garākajās distancēs.
"Šis ir mūsu 36. maratons, un mēs vairs nespēlējam mazajās līgās. Esam vienīgie pasaulē ar četrām "World Athletics" distancēm. Esam vieni no retajiem un, iespējams, vienīgie ar tik vērienīgu "Rimi Rīgas maratona" bērnu dienu. Vienā nedēļas nogalē pie mums viesojas 120 nāciju pārstāvji. Un šogad - rekordliels dalībnieku skaits, kā arī, protams, tikai Rīgai raksturīgā mākslas un sporta sinerģija," preses konferencē stāstīja maratona organizatoru komandas vadītājs Aigars Nords.
Savukārt Rīgas dome šogad turpina pozicionēt lielāko skriešanas notikumu Baltijā kā vienu no pilsētas prioritātēm.
"Rīga ir kustīga pilsēta, un maratons ir mūsu efektīvākais kustinātājs! Šogad "Rimi Rīgas maratons" ir ne tikai svētki teju 120 nācijām, ne tikai pilsētas svētki visiem - no mazajiem tipinātājiem vēl ratiņos līdz pieaugušajiem un "Iekļaujošajam maratonam", bet arī milzīgs ieguvums pilsētai - tūristu pieplūdums un prognozējamais ekonomiskais pienesums būs miljoniem eiro. Skries lieli un mazi, un Rīga būs gatava," teica Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Pateicoties "Rimi Rīgas maratona" un Rīgas domes iniciatīvai, ikviens skrējiena dalībnieks, uzrādot savu dalībnieka numura zīmi, maratona nedēļas nogalē varēs Rīgas sabiedriskajā transportā pārvietoties bez maksas.
"Rimi Rīgas maratons" norisināsies 36. reizi. Paredzēts, ka šogad maratonā startēs vairāk nekā 40 000 skrējēju no vismaz 110 valstīm.