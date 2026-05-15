Latvijas futbola izlase turpinās trenēt itālis Paolo Nikolato
Itāļu speciālists Paolo Nikolato turpinās vadīt Latvijas vīriešu futbola izlasi, piektdien paziņoja Latvijas Futbola federācija (LFF).
Federācijas valde sēdē piektdien vienbalsīgi nolēma parakstīt līgumu ar līdzšinējo izlases galveno treneri Nikolato. Līgums parakstīts līdz 2027. gada novembrim, tādējādi uzticot Nikolato valstsvienības vadīšanu šogad UEFA Nāciju līgā un nākamgad Eiropas čempionāta kvalifikācijā.
"Esam apmierināti ar Paolo Nikolato veikto darbu ar Latvijas izlasi. Viņš ieviesa jaunas vēsmas mūsu izlases sniegumā, kopējā izpratnē par veidu, kā spēlēt futbolu. Vēlamies turpināt šo virzienu. Ticam, ka pirms diviem gadiem iesāktais process var novest pie laba iznākuma ilgtermiņā un tuvākajās sacensībās," līguma parakstīšanu komentēja LFF prezidents Vadims Ļašenko.
Nikolato atzina, ka lēmums par izlases vadīšanu arī turpmāk nebija vienkāršs, taču viņš pateicās par atbalstu no federācijas, personāla, spēlētājiem un citiem. "Darba vēl aizvien ir daudz, un esmu lepns, ka varu turpināt šo neticamo pieredzi ar līdzšinējo degsmi un optimismu. Paldies!" pauda izlases galvenais treneris.
Nikolato par Latvijas izlases galveno treneri kļuva 2024. gada februārī. Šī gada martā viņa vadībā Latvijas izlase izcīnīja tiesības spēlēt UEFA Nāciju līgas C divīzijā, kur septembrī, oktobrī un novembrī Latvija spēlēs grupā ar Melnkalni, Armēniju un Kipru. Pirms tam jūnijā Latvijas izlase piedalīsies Baltijas kausa izcīņā.
Nikolato pirms kļūšanas par Latvijas izlases galveno treneri septiņus gadus strādāja ar Itālijas jaunatnes izlasēm. Viņa vadībā Itālija vienreiz Eiropas U-19 čempionātā ieguva otro vietu, finālā papildlaikā ar 3:4 piekāpjoties Portugālei. 2019. gadā viņš ar Itālijas izlasi FIFA U-20 Pasaules kausā ieguva ceturto vietu. 2023. gada vasarā viņa vadītā Itālijas U-21 izlase Eiropas čempionātā neiekļuva izslēgšanas spēlēs, un ar to speciālists beidza savu septiņus gadus ilgo darbu ar itāļu jauniešiem.
Pirms tam Nikolato 2013./2014. gada sezonā ar "Chievo" U-19 komandu triumfēja Itālijas jaunatnes čempionātā jeb "Primavera". No 2014. līdz 2016. gadam viņš vadīja "Lumezzane" komandu Itālijas C sērijā jeb trešajā spēcīgākajā līmenī.