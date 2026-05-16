Latvija sāk pasaules hokeja čempionātu ar mājinieces Šveices eksāmenu; 16.05.2026.
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta pirmajā mačā tikās ar mājinieci Šveici.
Gudļevskis kā zvērs vārtos, tomēr Šveice nomētā Latviju un svin uzvaru. FOTO
Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Cīrihē pasaules čempionāta pirmajā mačā ar rezultātu 2:4 (0:0, 1:2, 1:2) zaudēja mājiniecei Šveicei. Latvijas izlases labā abus vārtus guva Rūdolfs Balcers, kuram abos piespēlēja Deniss Smirnovs un Sandis Vilmanis.
Par Šveices pārsvaru liecina metienu skaits — mājinieki Gudļevska cietoksni apšaudīja 43 reizes, Latvijai atbildot ar 23 metieniem.
Olivers Mūrnieks 17 gadu vecumā kļuva par visu laiku jaunāko Latvijas hokejistu, kurš piedalījies pasaules čempionāta spēlēs.
A grupā Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem divās spēlēs, pie trīs punktiem vienā spēlē tikusi Austrija, bet bez punktiem pirmajos mačos palikušas Vācija, ASV, Lielbritānija, Latvija un Ungārija.
Jau spēles pirmajā minūtē Latvijas izlase tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču tā laikā nopietni apdraudēt pretinieku vārtus neizdevās. Vienādos sastāvos lielākoties uzbruka šveicieši, bet veiksmīgi vārtos darbojās Kristers Gudļevskis.
Tuvojoties perioda beigām, Balcers un Sandis Vilmanis vārtu priekšā centās iedabūt ripu vārtos, taču Sandro Ešlimans palika nepārspēts. Turpinājumā Oskars Batņa par pretinieka klupināšanu pirmo reizi spēlē atstāja Latviju mazākumā. Spēlējot jau vienādos sastāvos, Latvijas izlasi no nonākšanas iedzinējos glāba vārtu pārliktnis.
Latvijai pirmos vārtus čempionātā gūst kapteinis Rūdolfs Balcers!pic.twitter.com/mZBwcPAjjq— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 16, 2026
Jau otrā perioda pirmajā minūtē Latvijas izlasi mazākumā atstāja Gudļevskis, kura vietā uz noraidīto soliņa devās Deniss Smirnovs. Mazākumā latvieši noturējās, un turpinājumā Šveices hokejisti ar aktīvo spēli iespieda Latvijas izlasi aizsardzības zonā.
Perioda vidū straujā pretuzbrukumā Niko Hišīrs piespēlēja ripu Timo Maieram, kurš ar zibenīgu metienu panāca 1:0. Pēc pusotras minūtes latvieši izlīdzināja rezultātu - Vilmanis izcīnīja ripu, ieslidoja zonā un piespēlēja to Balceram, kurš pie vārtiem bija precīzs.
Trešdaļas otrajā pusē pēc Ralfa Freiberga pārkāpuma Latvija palika mazākumā un trīs minūtes pirms perioda beigām pretiniekiem vairākumu realizēja Damjēns Riā. Jau trešā perioda pirmajā minūtē Dīns Kukans panāca 3:1, no iemetienu apļa raidot vārtos no laukuma gala atlēkušo ripu.
Šveicieši vadību nostiprināja spēles 53. minūtē, kad pēc piespēles uz tālo vārtu stabiņu Riā palika nepieskatīts un no tuvas distances pārspēja Gudļevski. Mazliet vēlāk latvieši tika pie iespējas spēlēt vairākumā un Vilmanis ieraidīja ripu vārtos, taču pēc videoatkārtojuma noskatīšanās rezultāts palika nemainīgs, jo uzbrukuma veidošanā tika konstatēta aizmugure.
Nākamajā vairākumā latvieši tomēr guva vārtus, 14 sekundes pirms pamatlaika beigām Balceram panākot 2:4.
Latvijas hokejistiem šī bija pirmā spēle, bet Šveice piektdien ar 3:1 pārspēja ASV.
Šogad pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā norisināsies līdz 31. maijam. Fribūra uzņems B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām paredzēti arī divi ceturtdaļfināli, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.