Čehijas hokejisti sensacionāli zaudē Slovēnijai
Čehijas vīriešu hokeja izlase sestdien Fribūrā piedzīvoja negaidītu zaudējumu savā otrajā pasaules čempionāta spēlē. Čehi B apakšgrupas spēlē ar 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Slovēnijai, kaut gan metienu attiecība bija graujoši par labu čehiem 34 pret 17.
Desmitajā minūtē slovēņi izmantoja vairākumu, Maticam Terekam no neliela attāluma ar metienu no neērtās puses trāpot vārtu kreisajā augšējā stūrī. Ripa pirms ielidošanas vārtos atsitās pret vārtu kreiso stabiņu - 1:0 Slovēnijas labā.
Lai arī čehi pirmajā periodā biežāk meta pa vārtiem (10:4), trešdaļu ar minimālu rezultātu uzvarēja slovēņi.
Izlīdzinājumu pēc izturēta mazākuma čehi panāca 25. minūtē. Rožles Bohinca no savas zonas raidīto ripu pārtvēra Matjāšs Melovskis, taču, nonākot vienatnē ar slovēņu vārtsargu Lukāšu Horāku, pēc pārkāpuma pret sevi vārtus gūt nespēja, taču epizodes turpinājumā ar raidījumu no vārtus priekšas 1:1 panāca Martins Kauts.
Pēc čeha Jakuba Fleka metiena ripa trāpīja pret Slovēnijas vārtu stabu, taču atleca laukumā.
38. minūtē pēc Mihala Kempnija metiena ripu atsita Horāks, taču Lukāšs Sedlāks no vārtu priekšas raidīja ripu vārtu labajā stūrī - 2:1 Čehijas labā.
Pirmais lielais pārsteigums - Slovēnijas hokejisti papildlaikā uzvar Čehiju!— LETA pasaules čempionātā hokejā (@LETAsportsEXTRA) May 16, 2026
49. minūtē Čehijas vārtsarga Dominika Pavlāta atsisto ripu no zonas vidus vārtos raidīja Anže Kuralts - 2:2. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti, bet papildlaika otrajā minūtē Marcels Mahkovecs izrāva slovēņiem uzvaru.
Jau ziņots, ka šajā grupā sestdien Slovākija ar 2:1 pieveica Norvēģiju, bet Kanāda ar 6:0 sagrāva Itāliju.
B grupā pa divām spēlēm aizvadījušas Kanāda un Čehija, kurām ir attiecīgi seši un četri punkti. Pārējām izlasēm aizvadot pa vienam mačam, Slovākijai ir trīs punkti, Slovēnijai - divi, bet Norvēģija, Zviedrija, Dānija un Itālija ir bez punktiem.