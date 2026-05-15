Vienmēr aktuālais jautājums: kur uz lielajiem ekrāniem rādīs Latvijas hokeja izlases spēles?
Sestdien, 16. maijā Latvijas hokejisti sāks 2026. gada pasaules čempionātu hokejā. Jauns.lv sniedz ieskatu, kur iespējams faniem pulcēties un sekot līdz spēlēm pie lielajiem ekrāniem.
Jau no šodienas, 15. maija, Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā startē pasaules čempionāts hokejā. Latvijas hokeja izlase A grupā spēles sāks no sestdienas, 16. maija.
Pavasara drudzis Latvijas sabiedrībā allaž bijis iecienīts. Hokeja spēļu dēļ tiek veidotas noteiktas fanotavas un arī šogad daudz kur Rīgā un citur Latvijā hokeja līdzjutējiem būs iespēja vērot mačus brīvā dabā pie lielajiem ekrāniem.
Rīgas centrā par centrālo vietu var tikt uzskatīta Esplanādē ierīkotā fanotava. Tāpat fanu zona atradīsies pie "Xiaomi Arena". Centrā vēl skatīšanās iespēju brīvā dabā piedāvās nesen atklātais Kimmel kvartāls, tāpat ne pirmo gadu iespēja sekot līdz mačiem tiešraidē būs VEF kvartālā. Spēļu tiešraides piedāvās arī atsevišķās Rīgas apkaimēs - tā, piemēram, par spēļu translācijām paziņojis Āgenskalna tirgus.
Fanu zonas izveidotas arī lielākajās Latvijas pilsētās - Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī. Latvijas hokeja mačus Jelgavā translēs Pasta salas slidotavā, Liepājā koncertzāles "Lielā Dzintara" stāvlaukumā, Ventspilī un Daugavpilī pie olimpiskajiem centriem, bet Valmierā pilsētas centrā. Visdrīzāk arī citās Latvijas pilsētās, kuras šajā sarakstā nav minētas, var tikt piedāvāta iespēja skatīties spēles uz lielajiem ekrāniem.
Bez minētajām opcijām pastāv vēl citas. Kinoteātris "Forumcinemas" jau kādu laiku iedibinājis tradīciju piedāvāt hokeja spēļu tiešraižu seansus. Jāņem gan vērā, ka ieejai nepieciešama biļete, kuras maksa ir pieci eiro. Tāpat iespējams, ka uz ekrāniem spēli rādīs galvaspilsētas un citu pilsētu bāros.
Latvijas hokeja izlasei spēles paredzētas 16. maijā pret Šveici (21:20), 17. maijā pret Vāciju (21:20), 19. maijā pret Austriju (17:20), 21. maijā pret Somiju (17:20), 23. maijā pret ASV (13:20), 24. maijā pret Lielbritāniju (17:20) un 26. maijā pret Ungāriju (13:20).
