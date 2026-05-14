"Rīgas zeļļi" izcīna LBL bronzas godalgas, eksčempione "VEF Rīga" paliek tukšā
"Rīgas zeļļi"/"Sefinance" ceturtdien ar uzvaru izšķirošajā mačā izcīnīja "Optibet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) bronzas godalgas.
Bronzas sērijas izšķirošajā mačā "Rīgas zeļļi" viesos ar 93:80 (32:25, 19:13, 22:19, 20:23) pārspēja "VEF Rīga", sērijā līdz divām uzvarām gūstot panākumu ar 2-1.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 23 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Halils Šabazs, Frenkijs Fidlers iekrāja 21 punktu un deviņas bumbas zem groziem, bet vēl 18 punktus guva Roberts Bērziņš.
"VEF Rīga" rindās Kērtiss Holiss izcēlās ar 19 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām, Māris Gulbis guva 15 punktus, kamēr Kristaps Ķilps noslēdza maču ar 14 gūtajiem punktiem.
Ja pirmajās divās ceturtdaļās"Rīgas zeļļi"/"Sefinance" neizdevās iekrāt lielāku pārsvaru par +18, tad trešajā ceturtdaļā viesu pārsvars uz brīdi pieauga jau līdz 24 punktiem. Atlikušajā spēles daļā mājiniekiem izdevās nedaudz samazināt deficītu, taču "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" nosargāja pārsvaru un izcīnīja bronzu.
Pirmajā cīņā "VEF Rīga" mājās uzvarēja ar 94:84, bet otrajā "Rīgas zeļļi"/"Sefinance" savā laukumā guva panākumu ar 112:100 un sērijā izlīdzināja rezultātu.
Pirmo reizi neviena finālsērijas spēle nenotiek Rīgā, kā arī pirmo reizi kopš 2009. gada finālā necīnās "VEF Rīga".
Galvaspilsētas komandas Latvijas - Igaunijas līgā šogad tikās divas reizes, un abos mačos uzvarēja "Rīgas zeļļi" - ar 97:88 un 80:77.
Pusfinālu sērijās abas komandas zaudēja izšķirošajos mačos par vietu finālā. "VEF Rīga" ar 2-3 zaudēja "Ventspilij", bet "Rīgas zeļļi" ar tādu pašu rezultātu piekāpās Latvijas - Igaunijas līgas čempionei "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/ViA).
Finālsērijā līdz trīs uzvarām ar 2-1 vadībā ir Valmieras basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par LBL čempioni kļuva "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 uzveica "Ventspili".