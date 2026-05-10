Glābēji, evakuatori un neatliekamā palīdzība - Biķerniekos aizvadīts spriedzes un pārdzīvojumu pilns Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmais posms. FOTO, VIDEO

Eiropas rallijkrosa čempionāta Rīgas posma 2. diena
Biķernieku trasē Rīgā norisinājās Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmais posms.
Ar aizraujošiem un dramatiskiem notikumiem svētdien Rīgā noslēdzās Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmais posms.
Latvijas rallijkrosa pilots Jānis Baumanis svētdien Rīgā Eiropas rallijkrosa čempionāta pirmajā posmā apstājās ceturtdaļfinālā. Pēc kvalifikācijas braucieniem Baumanis RX1 klasē bija devītais, bet ceturtdaļfinālā pirmajā līkumā cīņā ar konkurentu sagriezās viņa spēkrats un latvietis nevarēja atsākt braucienu.
Finālā šajā klasē uzvarēja zviedrs Juhans Kristoferons, kuram sekoja norvēģis Ūle Veibī un soms Joni Turpeinens.
Vēl no mājiniekiem RX4 klasē Ivo Gabrāns izcīnīja sesto vietu, bet Lenards Patriks Lepsis apstājās pusfinālā, kamēr RX5 klasē Roberts Purmalis, kurš 16 gadu vecumā ir jaunākais čempionāta braucējs, bija ceturtais, savukārt Ronalds Baldiņš nepārvarēja pusfinālu.
Eiropas rallijkrosa čempionātā šosezon būs seši posmi.
Jauns.lv jau vēstīja, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma Biķernieku trasē Rīgā atgriezies viens no prestižākajiem un skatītāju gaidītākajiem autosporta notikumiem – Eiropas rallijkrosa čempionāts. Sacensību atklāšana Biķernieku trasē notika jau 7. maijā, kad autosporta līdzjutējiem bija iespēja satikt sportistus, apskatīt sacīkšu automašīnas un izbaudīt Eiropas rallijkrosa čempionāta svētku atmosfēru. Savukārt 9. maijā Rīgā oficiāli startēja FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta jaunā sezona. Dienas gaitā norisinājās brīvie treniņi un trīs kvalifikācijas kārtas, kurās sportisti cīnījās par vietu izšķirošajos braucienos.
''FIA Eiropas rallijkrosa čempionāta posms Latvijā ir viens no nozīmīgākajiem autosporta notikumiem mūsu reģionā un būtiska daļa no Eiropas autosporta kalendāra. Tas ne tikai pulcē augstākā līmeņa sportistus un komandas, bet arī apliecina Latvijas spēju organizēt starptautiska mēroga sacensības. Mūsu reģionā ir vairākas spēcīgas rallijkrosa rīkotājvalstis ar ilggadēju pieredzi un augstu organizatorisko līmeni, tādēļ konkurence ir augsta un katra posma norise ir nozīmīgs kvalitātes apliecinājums. Tieši tāpēc rallijkrosa atgriešanās Latvijā pēc pārtraukuma ir īpaši nozīmīgs notikums gan sporta sabiedrībai, gan līdzjutējiem,'' paziņija Latvijas Automobiļu federācijas ģenerālsekretāre Linda Medne.