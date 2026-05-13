VIDEO: Bufalo "Sabres" ar kurioziem vārtiem izlīdzina sēriju NHL izslēgšanas spēlēs
Nacionālās hokeja līgas (NHL) Stenlija kausa izcīņas Austrumu konferences pusfināla sērijā otrdien neizšķirtu panāca Bufalo "Sabres", kas viesos pārspēja Monreālas "Canadiens" vienību.
THE BANK IS OPEN FOR TAGE 😅— ESPN (@espn) May 13, 2026
Tage Thompson scored off the boards from mid-ice to tie Game 4 up 😳 pic.twitter.com/6qdFygCSbB
"Sabres" izbraukumā bija pārāki ar 3:2 (1:2, 1:0, 1:0), sērijā līdz četrām uzvarām panākot 2-2. Mača septītajā minūtē Matīass Sāmuelsons vadībā izvirzīja viesus, uz ko "Canadiens" pirmā perioda turpinājumā atbildēja ar Aleksa Ņūhuka un Kola Koufīlda gūtiem vārtiem, pārņemot vadību.
Otrās trešdaļas septītajā minūtē kuriozus vārtus guva Teidžs Tompsons, kurš vairākumā no centra raidīja ripu uzbrukuma zonā un tā no sānu apmales negaidīti atlēca uz vārtu priekšu, no "Canadiens" komandas vārtu vīra Jakuba Dobeša kājsarga nonākot tīklā. Izšķirošos vārtus viesu labā mača 45. minūtē vairākumā guva Zeks Bensons.
Sērijas piektā spēle norisināsies Bufalo naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, bet Monreālā hokejisti atgriezīsies uz sesto maču svētdien.
Tikmēr Rietumu konferencē vienas uzvaras attālumā no fināla otrdien nonāca Vegasas "Golden Knights", kas sērijas piektajā mačā savā laukumā papildlaikā ar 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) pieveica Anaheimas "Ducks". Arī sērijā rezultāts kļuvis 3-2 par labu "Golden Knights".
Spēles 13. minūtē Bekets Seneke vairākumā izvirzīja "Ducks", bet trīs minūtes vēlāk viena hokejista pārsvaru realizēja arī "Golden Knights", precīzam esot Pāvelam Dorofejevam. Trešā perioda piektajā minūtē Tomāšs Hertls panāca 2:1 mājinieku labā, uz ko mača 57. minūtē ar precīzu metienu atbildēja Olens Zelvegers. Uzvaru mačā mājiniekiem nodrošināja Dorofejava otrais vārtu guvums papildlaika piektajā minūtē.
DOROFEYEV IS THE OVERTIME HERO FOR VEGAS 🚨— SportsCenter (@SportsCenter) May 13, 2026
Golden Knights are one win away from the WCF 😤 pic.twitter.com/VNA4XyIY7u
Sērijas sestā spēle agrā piektdienas rītā pēc Latvijas laika notiks Anaheimā, bet, ja būs nepieciešams septītais mačs, tas svētdien norisināsies "Golden Knights" laukumā.
Pērn finālsērijā Floridas "Panthers" ar 4-2 uzvarēja Edmontonas "Oilers", Stenlija kausu izcīnot otro gadu pēc kārtas. "Panthers" aizvadīja neveiksmīgu regulāro čempionātu un priekšlaicīgi nolika kausa ieguvējas pilnvaras, bet "Oilers" nepārvarēja pirmo kārtu.