Viss, kas jāzina par "maģiskajiem" apaviem, kas palīdzēja Kenijas skrējējam noskriet maratonu ātrāk par divām stundām
Pirmais cilvēks, kurš maratonu noskrēja ātrāk par divām stundām, Sebastians Save, pēc pasaules rekorda labošanas norādīja, ka viņam distancē ļoti palīdzējuši viņa izmantotie sporta apavi, kas esot neparasti viegli un atbalstoši. Lūk, kas par tiem jāzina!
Kenijas skrējējs Sebastians Save, kas 26. aprīlī maratonu veica 1:59:30, pēc sacensībām plaši slavēja savus sporta apavus, norādot, ka tie ir "šie ir vislabākie apavi, kādus viņš jebkad ir izmantojis". "Tie ir ļoti viegli, atbalstoši un ērti," norādīja sportists.
Apavus "Pro Evo 3" izstrādājis sporta zīmols "Adidas". Kā norāda kompānija, tie radīti ar vienu mērķi – radīt “maģisku” apavu, kas palīdzētu sportistiem veikt neiespējamo. "Adidas" inženieri strādāja pie apaviem vairāk nekā trīs gadus, nemitīgi tos pielāgojot, balstoties uz sportistu, tostarp Saves, testiem. "Pro Evo 3" ir par 30% vieglāki nekā to priekšgājēji, un apavu veiksme slēpjas ne tikai to dizainā, bet arī izmēros un materiālu izvēlē, kas maksimāli palielina enerģijas atdevi.
Vēl viena būtiska inovācija ir pāreja no enerģijas stieņiem uz oglekļa rāmjiem, kas tika ievietoti apavu malās, kas palīdzēja optimizēt enerģijas atdevi. Kompānijas inženieris, kas piedalījās produkta izstrādē, salīdzināja jaunos apavus ar atsperēm: "Tie ir mīkstāki nekā jebkas cits, un tiem nav plāksnes vidū, kas ļauj tiem saspiesties vēl vairāk, sniedzot lielāku enerģijas atdevi."
Tāpat "Adidas" izstrādāja "Pro Evo 3" ar precīziem inženierijas risinājumiem, piemēram, veidojot priekšējo daļu stingrāku, lai palīdzētu saglabāt pareizu soli, un paplašinot pēdas kustību brīvību, lai samazinātu pārmērīgu pronāciju, īpaši pēdējās maratona daļās. Apavu cena ir aptuveni 450-500 eiro.
Iepriekšējie rekordi sasniegti ar "Nike" superapaviem
Jāpiemin, ka iepriekšējie pasaules rekordi - ko laboja Rūta Čepnetiča un Kelvins Kiptums - tika sasniegti ar citiem "superapaviem" - "Nike Alphafly 3". To izstrādē izmantots jauna veida putu materiāls, kas ir īpaši elastīgs un atsperīgs. Apaviem ir stingra starpzole, un tajos ir iestrādāda oglekļa šķiedras plāksne.
Kad skrējēja pēda skar zemi, plāksne elastīgi saliecas un pēc tam iztaisnojas, ļaujot skrējējam nezaudēt enerģiju un palīdzot kājai efektīvāk atsperties no zemes. Starpzolēs izmantotās putas efektīvi absorbē triecienus un palīdz skrējējiem taupīt enerģiju. Arī neparastā zoles forma samazina triecienu uz kājām ilgstošu distanču laikā.
Tomēr, kā liecina pētījumi, ne visi skrējēji uz superapaviem reaģē vienādi. Kā liecina 2017. gada pētījums, kas tika publicēts žurnālā "Sports Medicine", dažiem skrējējiem ar superapaviem skriešanas ekonomija uzlabojas tikai par 1,6%, kamēr citiem tā sniedz pat 6,3% uzlabojumus. Savukārt sporta zīmola "Adidas" izpēte liecina, ka atšķirības skrējēju vidū var būt pat drastiskākas – dažiem skrējējiem superapavi var samazināt veiktspēju par 10%, bet citiem var sniegt līdz pat 14% uzlabojumu distancē.
Vismazāko efektu superapavi sniedz cilvēkiem, kuru skriešanas temps ir mērens. 2023. gadā žurnālā "The International Journal of Sports Physiology and Performance" publicētā pētījumā konstatēts, ka skrējēji, kuri kilometru pieveic vidēji 5 minūtēs, ar superapaviem uzlaboja savu skriešanas ekonomiju par 1,6%, savukārt tie, kas kilometru mēroja 6 minūtēs, piedzīvoja tikai 0,9% uzlabojumu. Pētnieki vēl īsti nezina, kāpēc tā notiek.