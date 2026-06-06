Maģars sola nogriezt finansējumu Orbāna “maigās varas” instrumentam, kas palīdzēja viņam nodrošināt Trampa labvēlību
Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars solījis nogriezt finansējumu nozīmīgam bijušā premjera Viktora Orbāna "maigās varas" instrumentam, kas palīdzēja viņam nodrošināt ASV prezidenta Donalda Trampa labvēlību.
Orbāna valdība savas ilglaicīgās valdīšanas laikā Ungārijā kā vienu no savām prioritātēm "maigās varas" stiprināšanā izmantoja dažādas konservatīvās domnīcas, kas strādāja pie tā, lai nodibinātu attiecības ar organizācijām Eiropā un ASV, kas atbilst to politiskajai orientācijai.
Spēcīgākā no šīm domnīcām, ko sponsorēja Orbāna valdība, bija Budapeštā bāzētā domnīca "Donavas Institūts", kas visā pasaulē darbojās kā galvenā platforma labējā flanga politiķiem.
Turklāt "Donavas Institūts" ir noslēdzis oficiālu partnerību arī ar Vašingtonā bāzēto koservatīvo grupu "The Heritage Foundation", kas spēlējusi būtisku lomu ASV prezidenta Donalda Trampa politiskās programmas veidošanā.
Tiek uzskatīts, ka domnīca būtiski ietekmē arī Trampa pašreizējo politiku
"The Heritage Foundation" dibināta 1973. gadā un tai ir ievērojama ietekme konservatīvās politikas izstrādē ASV. Trampa pirmajā prezidentūras pilnvaru termiņā domnīca norādīja, ka "pilda atbalstošu funkciju un nepiedalās lēmumu pieņemšanā", tomēr tajā pašā laikā domnīca palīdzēja Trampa administrācijai viņa pirmās prezidentūras laikā izvēlēties kandidātus dažādiem valdības amatiem.
2017. gadā medijs "CNN" ziņoja, ka "nevienai citai Vašingtonas iestādei nav bijusi tik liela ietekme prezidentu pārejas periodā kā "The Heritage Foundation".
Tāpat tiek uzskatīts, ka domnīca spēlē būtisku lomu šī brīža Trampa politikā. Vairāki avoti norāda, ka "The Heritage Foundation" izstrādātie "ierosinājumi" ar nosaukumu "Projekts 2025", kurā iekļauti tādi punkti kā: stingra imigrācijas apkarošana, pievēršanās Venecuēlas jautājumam, koncentrēšanās uz konkurenci ar Ķīnu, u.c. punkti, ir Trampa šī brīža politikas pamatā. Tramps gan vairākkārt centies distancēties no "Projekta 2025", norādot, ka "vairākas tur paustās idejas esot smieklīgas".
Kopīgas konferencēs
Ungārijas "Donavas Institūts" un ASV konservatīvā grupa "The Heritage Foundation" vairākkārt organizējušas kopīgas konferences, kurās piedalījušies labējo politisko spēku līderi no ASV un Ungārijas. Piemēram, "5. ģeopolitiskajā samitā", kas Budapeštā notika 2025. gada septembrī viena no diskusiju tēmām bija "globālā institucionālisma noriets".
"Liberālo pasaules kārtību kādreiz nostiprināja starptautiskās institūcijas – ANO, Pasaules Banka, Starptautiskā Krimināltiesa –, kas pretendēja uz universālu leģitimitāti. Mūsdienās šīs struktūras šķiet arvien bezspēcīgākas un neatbilstošākas," minēts programmas aprakstā.
Šīs idejas uzstājīgi aģitē arī ASV prezidents Donalds Tramps. Piemēram, šī gada janvārī Baltā nama saimnieks izveidoja savu "globālo miera padomi", kuras mērķis ir faktiski apiet ANO, ko viņš bieži ir kritizējis. Tāpat Trampa administrācija vairākkārt uzbrukusi Starptautiskajai Krimināltiesai, kas izdevusi Krievijas prezidenta Vladimira Putina aresta orderi. Jau ziņots, ka Trampa administrācija piemērojusi sankcijas 11 Starptautiskās Krimināltiesas amatpersonām. Sankcijām pakļautās tiesneses uzsver, ka Trampa administrācijas mērķis ir skaidrs - iebiedēt un diskreditēt tiesu.
Bet no 31. marta līdz 1. aprīlim Budapeštā aizvadīto konferenci ar video starpniecību atklāja ASV Valsts sekretāra Marko Rubio vietnieks Krostofers Landaus. Tāpat marta beigās laikraksts "Danube" [Donava] publicēja analīzi par pašreizējās ASV iekšpolitikas ietekmi uz Eiropas drošību. Dokumentu parakstīja "Danube" biedrs un bijušais Donalda Trampa [2024. gadā] prezidenta vēlēšanu kampaņas reģionālais direktors Šons Notoli.
Ir pamats uzskatīt, ka gadījumā, ja Ungārijas premjers Pēters Maģars nogriezīs Ungārijas konservatīvajām domnīcām, tai skaitā "Donavas Institūtam", finansējumu, to nozīme varētu samazināties. Tomēr pēdējos gados Budapeštas piemēram sekojušas arī citas Eiropas valstis, kurās labēji noskaņotie politiķi izveidojuši domnīcas pēc līdzīga parauga.
Piemēram, Albānijas galēji labējie politiķi 2024. gada beigās izveidoja "Albāņu Konservatīvo institūtu", kura dibinātājs Nikolass Kedi iepriekš darbojās kā pētnieks "Donavas Institūtā". Minētā organizācija jau ir tikusies ar "The Heritage Foundation" prezidentu Kevinu Robertsu, kā arī bijušo Baltā nama galveno stratēģi Stīvu Banonu.
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