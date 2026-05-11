Strautmanis izcīna sudrabu Eiropas čempionātā šaušanā
Latvijas sportists Lauris Strautmanis Horvātijā notiekošajā Eiropas čempionātā izcīnījis sudrabu šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē pa mērķi ar melno apli.
Strautmanis iekrāja 569 punktus, kas bija otrs labākais rezultāts, kamēr pie zelta ar 571 punktu tika ukrainis Volodimirs Pasternaks. Labāko trijnieku ar 569 punktiem noslēdza vēl viens Ukrainas pārstāvis Pavlo Korostilovs.
Vēl no Latvijas sportistiem Ernests Erbs ar 551 punktu ierindojās 22. pozīcijā, Rihards Zorge ar 549 punktiem ieņēma 26. vietu, bet Emīls Vasermanis ar 545 punktiem noslēdza sacensības 29. pozīcijā. Komandu ieskaitē Strautmanis, Erbs un Vasermanis ieņēma sesto vietu.
Sieviešu konkurencē junioru vecuma grupā Alise Dvarišķe ar 542 punktiem izcīnīja piekto vietu, kamēr Kristiāna Agule ar 498 punktiem noslēdza pirmo desmitnieku. Līva Krūmiņa palika bez rezultāta. Eiropas čempionāts Horvātijas pilsētā Osijekā norisināsies līdz nedēļas beigām.