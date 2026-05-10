Latvijas izlases spēlētājs Renārs Varslavāns.
Šodien 14:07
Futbola izlases pussargs Varslavāns trešo reizi karjerā pārrāvis ceļgala krusteniskās saites
Latvijas vīriešu futbola izlases un "Riga" pussargs Renārs Varslavāns pārrāvis ceļgala krusteniskās saites, vēsta futbola apskatnieks Edmunds Novickis.
24 gadus vecais Varslavāns līdzšinējā karjerā ceļgala krusteniskās saites pārrāvis trīs reizes, visas mačos uz zemas kvalitātes mākslīgā seguma laukuma. Piektdien Varslavāns traumu guva mačā, kas notika Daugavpilī stadiona "Esplanāde" mākslīgā seguma laukumā.
Varslavāns šajā sezonā 11 mačos guvis trīs vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli.
Martā Varslavāns bija pamatsastāvā abās Latvijas izlases spēlēs cīņā par vietu UEFA Nāciju līgas C līgā. Pieaugušo valstsvienībā viņam 22 mačos ir viens vārtu guvums.