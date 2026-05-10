Stīvs Kers pagarinājis līgumu ar Porziņģa pārstāvēto “Warriors”
Stīvs Kers ar Kristapa Porziņģa pārstāvēto Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandu Goldensteitas "Warriors" vienojušies par divu gadu līgumu, vēsta Ziemeļamerikas mediji.
Iepriekšējais līgums noslēdzās pēc šīs sezonas un līdz šim nebija skaidrības, vai Kers paliks savā amatā.
Stājoties spēkā jaunajam līgumam, Kers paliks labāk apmaksātais treneris līgā. Iepriekšējā sezonā viņš saņēma 17,5 miljonus ASV dolāru.
Kers "Warriors" komandu vadījis pēdējos 12 gadus, kuru laikā sasniedzis sešus NBA finālus un izcīnījis četrus čempiontitulus, pēdējo no tiem 2022. gadā. "Warriors" viņa vadībā uzvarējusi 604 pamatturnīra spēlēs un zaudējusi 353, bet izslēgšanas turnīrā viņa bilance ir 104-48.
Šajā sezonā "Warriors" uzvarēja 37 no 82 pamatturnīra spēlēm un Rietumu konferencē ieņēma desmito vietu. Zaudējums "play-in" mačā komandai liedza iekļūt izslēgšanas turnīrā.
2024. gadā Kera vadībā ASV izlase izcīnīja olimpisko spēļu zelta medaļas.