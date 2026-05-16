Ko šie hokeja varoņi dara šodien? Vīri, kas pirms 30 gadiem ieveda Latviju hokeja elitē
Jau kopš 1997. gada Latvijas hokeja izlase nemainīgi spēlē pasaules čempionāta elitē. Pie hokeja varenajiem mūsu hokejisti iekļuva gadu iepriekš - pirms 30 gadiem B divīzijas pēdējā mačā, Oļegam Znarokam iespiežot ripu Šveices izlases vārtos un panākot nepieciešamo neizšķirtu. Jauns.lv piedāvā ieskatīties, kāda ir 1996. gada čempionāta sastāvā bijušo hokejistu dzīve mūsdienās.
Tieši pirms 30 gadiem, 1996. gada pavasarī Latvijas hokeja izlase B divīzijas pasaules čempionātā izcīnīja vietu elites divīzijā. Jubilejas pavasaris pamudinājis atskatīties uz pagātnes notikumiem un licis painteresēties, kas noticis ar tiem, kas toreiz, 1996. gada turnīrā devās laukumā. Konkrētās izlases galvenais treneris bija Leonīds Beresņevs, bet viņa asistentu lomās strādāja Māris Baldonieks un Jurijs Agureikins.
Leonīds Beresņevs vairākkārtīgi bijis Latvijas hokeja izlases galvenais treneris - pēdējo no tām 2016. gada čempionātā. Bez dažādiem Latvijas klubiem strādājis arī Krievijā - Habarovskas "Amur", Stupino "Kapitan" un HK "Sochi" (2019./2020. gada sezonā bija trenera asistents). Tāpat strādājis Igaunijā un Kazahstānā, bet viņa pēdējā pieturvieta bija Rīgas "Dinamo" tā pēdējā sezonā 2022./2023. gadā, kad vienība startēja Baltijas hokeja čempionātā un saskārās ar finanšu grūtībām.
Māris Baldonieks ilgstoši bija Latvijas Hokeja federācijas darbinieks Kirova Lipmana ērā. Līdz pat 2017. gadam viņš pildīja Latvijas hokeja valstsvienības ģenerālmenedžera pienākumus, atsevišķos turnīros līdz 2003. gadam esot arī treneru asistents. Savukārt Jurijs Agureikins joprojām turpina trenera gaitas, trenējot bērnus un jauniešus Daugavpilī - 2025./2026. gada sezonā sporta skolas U-10 un U-13 komandas. Karjeras laikā viņš bijis skauts Bostonas "Bruins" un Minesotas "Wild", savukārt kopš 2010. gada strādā Latvijas otrajā lielākajā pilsētā.
1996. gada pasaules čempionāta B divīzijas turnīrā startēja septiņas komandas - Latvija, Šveice, Baltkrievija, Lielbritānija, Polija, Dānija, Nīderlande un Japāna. Latvijas hokejisti ar 6:5 pieveica britus, ar 6:1 Japānu, ar 5:3 Dāniju, ar 4:1 Baltkrieviju, ar 4:2 Poliju un 15:3 Nīderlandi. Vienīgais neizšķirts bija pret Šveici (1:1), un ar to bija pietiekami, lai paceltos divīziju augstāk.