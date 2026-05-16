Latvijas hokeja izlase savainojuma dēļ veic neplānotas izmaiņas sastāvā
Latvijas vīriešu hokeja izlasē savainoto aizsargu Arvilu Bergmani aizstājis Kristofers Bindulis, apstiprināja valstsvienības ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis.
"Bergmanis jau ir devies uz mājām un viņu aizstās Bindulis, kurš treniņā jau devās uz ledus," sacīja Kalvītis. "Aizstāt spēlētāju varējām tikai tāpēc, ka vēl nebijām viņu pieteikuši."
Latvijas hokeja izlases sastāvs 2026. gada pasaules čempionātam
Pasaules čempionāts hokejā ir klāt, un Latvijas valstsvienība jau sestdien aizvadīs pirmo spēli, tiekoties ar mājinieci Šveici.
Kā skaidroja izlases ģenerālmenedžeris, bija jārīkojas ātri, lai Bindulis varētu ielidot jau šodien un vakarā būtu gatavs spēlei.
Latvijas izlase šovakar plkst. 21.20 pēc Latvijas laika "Swiss Life" arēnā Cīrihē sāks pasaules čempionātu ar maču pret mājinieci Šveici.
Kalvītis arī apstiprināja, ka savainots ir uzbrucējs Renārs Krastenbergs, tomēr sīkākas detaļas par traumu viņš neatklāja.
Par iespējamajiem izlases papildinājumiem ģenerālmenedžeris sacīja, ka Eduardam Tralmakam no Amerikas Hokeja līgas (AHL) kluba Grendrepidsas "Griffins" tiks saglabāta vieta pieteikumā līdz pēdējam brīdim, kā arī atzīmēja, ka no kandidātu loka nav svītrots cits AHL spēlētājs Raivis Ansons no Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
"Mēs skatīsimies pēc situācijas. Ja viņš būs pieejams un būs nepieciešamība, tad mēs vēl vērtēsim," teica Kalvītis par iespējamo Ansona piesaisti, kurš atkal atgriezies "Penguins" sastāvā.
Pēc sestdienas treniņa Latvijas izlases pieteikumā no 25 pieejamajiem hokejistiem bija ierakstīti 17 spēlētāji - divi vārtsargi un 15 laukuma spēlētāji.
Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātā:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).