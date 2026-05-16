Norvēģu supersnaiperis Ērlings Holanns asistēja uzvaras vārtu guvumā.
Šodien 19:30
Mančestras "City" savam trofeju klāstam pievieno Anglijas Līgas kausu, finālā pieveicot "Chelsea"
Anglijas Futbola asociācijas (FA) kausa fināla vienīgos vārtus gūstot Antuānam Semenjo, Mančestras "City" komanda sestdien Londonā izcīnīja savu sezonas otro titulu.
Finālspēlē "City" ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Londonas "Chelsea".
Vienīgie vārti tika gūti 72. minūtē, kad pēc Ērlinga Holanna piespēles Semenjo ar papēdi raidīja bumbu kreisajā vārtu stūrī.
Mančestras futbolisti šajā sezonā uzvarēja arī Anglijas Līgas kausā, kā arī vēl nav zaudējuši cerības izcīnīt premjerlīgas titulu.
"City" komanda FA kausā uzvarējusi astoņas reizes.