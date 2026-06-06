Kāpēc 60. un 70. gadu bērni izauga spēcīgāki: psihologu atbilde pārsteigs mūsdienu vecākus
Paaudze, kas audzināta ar frāzi "atgriezies uz vakariņām", pieredzēja to, kas mūsdienu bērniem arvien vairāk trūkst – tiesības pieļaut kļūdas bez tūlītējas pieaugušo iejaukšanās.
Par to liecina jaunais meta-analīzes pētījums, ko veikuši ASV un Dienvidkorejas pētnieki, un kura rezultāti pastiprinājuši diskusijas par vecāku kontroles robežām, raksta "EcoNews".
Handonas Globālā universitāte analizēja 52 zinātnisko darbu datus. Tā viņi atklāja nelielas, bet stabilas saistības starp pārmērīgu vecāku kontroli un tādiem simptomiem kā trauksme, depresija un sociāla noslēgtība.
Lielākā daļa pētījuma dalībnieku bija aptuveni 20 gadus veci – tāpēc rezultāti galvenokārt attiecas uz pusaudžiem un jauniešiem. Vērts atzīmēt, ka līdzīgas tendences tika konstatētas dažādās valstīs un ģimenēs ar atšķirīgu ienākumu līmeni.
Svarīgi saprast: pētījums nepierāda tiešu cēloņsakarību. Autori atsevišķi norāda, ka trauksmainais bērns pats var provocēt vecāku lielāku kontroli – un tad cikls darbojas abos virzienos.
Kas ir "pārmērīga vecāku iejaukšanās"
Pārmērīga audzināšana nav tikai tas, ka vecāki ir uzmanīgi. Tā ir situācija, kad pieaugušie iejaucas pat tad, kad riski ir minimāli: risina konfliktus starp draugiem bērna vietā, pārraksta skolas darbu, sarunājas ar treneri pēc tam, kad bērns ir nosēdināts uz rezervistu soliņa.
Mark Brakets no Jeilas universitātes Emocionālās inteliģences centra raksturo pašregulāciju kā "apgūtu prasmju kopumu, kas vērsts uz saprātīgu emociju pārvaldīšanu". Viņa skatījumā šī prasme veidojas tieši tad, kad blakus ir pieaugušie – bet viņi ne vienmēr steigšus sniedz palīdzību.
Kāpēc brīvā spēle nav tikai izklaide
2022. gadā Austrālijas pētnieki novēroja 2 213 bērnus un secināja: jo vairāk nesistemātiskas brīvās spēles bērnudārza vecumā, jo stiprāka pašregulācija divus gadus vēlāk. Šī saistība saglabājās pat pēc citu faktoru ņemšanas vērā.
Pētnieki atsevišķi apskatīja tā saukto "riskanto spēli" – kāpšanu, aktīvas spēles, izpēti bez pieaugušo uzraudzības. 2015. gada sistemātiskais pārskats no Britu Kolumbijas universitātes fiksēja vispārēju pozitīvu šādas spēles ietekmi uz bērnu veselību un sociālo attīstību, lai gan autori uzsvēra nepieciešamību pēc spēcīgākiem pētījumiem.
Kāpēc mūsdienās bērni retāk atrodas ārā
Kā norādīts plašā Naffilda institūta ziņojumā, kas aptvēra 18 303 bērnus no 16 valstīm, galvenais iemesls, ko vecāki min kā ierobežojumu patstāvīgām pastaigām, ir satiksme.
Skolas arī pievienojas šai problēmai: 2024. gada pētījums parādīja, ka skolu politika galvenokārt orientēta uz riska novēršanu, nevis pašas spēles veicināšanu.
Tāpēc pētnieki norāda uz šaurāku ideju: nodrošināt bērniem vecumam atbilstošas iespējas pašiem pieņemt lēmumus, piedzīvot vilšanos un risināt nelielas problēmas bez padomiem.
Kā materiālā teikts, noturība veidojas no sīkām ikdienas situācijām – nevis vienas motivējošas runas.