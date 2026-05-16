Latvijas handbola galvaspilsēta - atkal Dobelē: "Tenax" atgūst čempionu kroni
Dobeles "Tenax" komanda sestdien ar uzvaru izšķirošajā spēlē izcīnīja "SynotTip" Latvijas handbola virslīgas čempiontitulu, paveicot to 11. reizi vēsturē.
Finālsērijas piektajā spēlē dobelnieki mājās ar rezultātu 34:29 (18:16) pārspēja "Armijas sporta kluba"/"Murjāņu sporta ģimnāzijas" (ASK/MSĢ) handbolistus un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-2.
Uzvarētājiem desmit vārtus guva Nils Kreicbergs un astoņus precīzus metienus pievienoja Ņikita Pančenko. Pretiniekiem lielu daļu no vārtiem - 15 - guva Valdis Kalniņš, bet septiņas reizes dobelniekus pārspēja Kristers Rihards Ozols.
Pirmajā spēlē pērnā gada čempione ASK/MSĢ viesos uzvarēja ar rezultātu 35:24, bet otrajā mačā pēc neizšķirta pamatlaikā dobelnieki bija pārāki pēcspēles metienos un guva virsroku ar 33:32. Trešajā cīņā "Tenax" guva panākumu ar 35:24, taču ceturtajā spēlē ASK/MSĢ uzvarēja ar 26:21.
Tikmēr bronzas sērijā Ogre ar 2-0 uzveica ASK/MSĢ otro komandu.
Pusfinālu sērijās "Tenax" ar 2-1 uzvarēja "Ogri", bet ASK/MSĢ ar 2-0 pārspēja kluba otro komandu ASK/MSĢ-2.
Iepriekšējā sezonā MSĢ pārtrauca dobelnieku dominanci.