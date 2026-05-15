Pēcolimpiskā eksperimentu iespēja Šveicē. Klāt 90. pasaules čempionāts hokejā
Šveices pilsētās Cīrihē un Fribūrā piektdien sākas 90. pasaules čempionāts hokejā, un 29. reizi pēc kārtas spēcīgāko divīzijā startēs arī Latvijas valstsvienība, kas uz turnīru vedīs neierasti daudz debitantu. Arī kopumā šis būs viens no gados jaunākajiem sastāviem, kāds beidzamajā laikā pārstāvējis Latviju pasaules čempionātos un olimpiskajās spēlēs.
Šogad norisinājās arī hokeja izlašu galvenās cīņas - olimpiskais turnīrs, kas allaž ir ieviesis nelielas izmaiņas čempionātā. Ne visas vadošās komandas pēc olimpiskajām spēlēm spēj nokomplektēt labākos sastāvus un ne visi hokejisti pēc garās sezonas vēlas doties uz čempionātu. Tomēr tas nemaina lietas būtību - uzvarētāji tiks kronēti par pasaules čempioniem. Līdz šim olimpiskajos gados tikai vienai izlasei ir izdevies uzvarēt gan Olimpiādē, gan pasaules meistarsacīkstēs - to 2006. gadā paveica Zviedrijas valstsvienība. Šogad šo panākumu var atkārtot ASV hokejisti, kuri zelta medaļas kaklā kāra Milānas un Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs februārī.
Latvijas izlases pirmais treniņš Cīrihē; 14.05.2026.
Latvijas hokeja izlase aizvadījusi pirmo treniņu Cīrihē divas dienas pirms pirmās spēles pasaules čempionātā pret mājinieci Šveici.
Atgriešanās Šveicē
Šveice ir valsts, kurā pasaules čempionāti rīkoti diezgan regulāri, un ne velti. Šveices sakārtotība, infrastruktūra, vietējā hokeja līmenis un līdzjušanas tradīcijas to ierindo visaugstākajā plauktiņā Eiropā. Pateicoties šiem faktoriem, Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF) regulāri uztic Šveicei lielo turnīru rīkošanu. Šī būs devītā reize, kad pasaules čempionāts notiek Šveicē, un astotais pilnvērtīgais turnīrs, jo 2020. gadā Covid-19 pandēmijas dēļ sacensības tika atceltas. Šiem turnīriem vēl klāt var pieskaitīt divas olimpiskās spēles (1928. un 1948. gadā), kad olimpiskie čempioni tika kronēti arī par pasaules čempioniem (tā tas notika līdz 1968. gadam). Atgriešanās Šveicē notikusi pēc neierasti ilga pārtraukuma - 17 gadiem.
Vislabāk Šveices turnīros klājies Kanādas izlasei, kas mājās atgriezusies ar pieciem zeltiem (ieskaitot divas Olimpiādes), trīs reizes šajā valstī rīkotajos čempionātos uzvarējusi Krievijas izlase (ieskaitot PSRS), bet divi panākumi ir Zviedrijai. Latvijas izlase Šveicē spēlējusi divas reizes - 1998. un 2009. gadā. Pirmajā no šiem turnīriem, aizvadot savu otro čempionātu elites divīzijā, Latvijas izlase Leonīda Beresņeva vadībā izcīnīja trīs panākumus sešās spēlēs, divus no tiem svinot pret Vāciju un ASV, abas nosūtot uz kvalifikācijas turnīru (toreiz bija savādāka izspēles kārtība). Summā Latvijas izlase ieņēma devīto vietu, bet deviņus gadus vēlāk Oļega Znaroka vadībā tika aizvadīts viens no veiksmīgākajiem turnīriem - četras uzvaras septiņos mačos un septītā pozīcija.
Tieši Cīrihē pasaules meistarsacīkšu mači ir risinājušies 1953., 1998. un 2009. gadā, bet Fribūrā spēlēts reizi - 1990. gadā.
Latvijas izlases iztrūkumi
Pēcolimpiskais čempionāts ir laba iespēja daudzām komandām uzsākt paaudžu maiņu, un šoreiz malā nav palikusi arī Latvijas izlase, kas uz turnīru vedīs neierasti daudz debitantu. Galvenais treneris Harijs Vītoliņš par paaudžu maiņu skaļāk ierunājās pārbaudes spēļu laikā, un rezultātā no dalības turnīrā atteicās ilggadējais kapteinis Kaspars Daugaviņš, neslēpjot, ka savu pēdējo spēli nacionālajā izlasē, iespējams, jau aizvadījis. Tas gan vēl nebūt nenozīmē, ka Daugaviņš, kurš čempionāta laikā svinēs savu 38. dzimšanas dienu, valstsvienību vairs nepārstāvēs. Lēmumu par karjeras beigšanu izlasē viņš pieņēmis vairākkārt un allaž atgriezies - tā tas bija pēc 2022. gada olimpiskajām spēlēm, tā tas bija arī pirms pusotra gada, kad uzbrucējs pameta savu klubu Slovākijā, bet vēlāk karjeru atsāka un piedalījās gan iepriekšējā čempionātā Zviedrijā, gan olimpiskajās spēlēs Milānā.
Izlases rindās čempionātā būs tikai divi izteikti veterāni - aizsargi Oskars Cibuļskis, kurš 38 gados dosies uz savu 12. pasaules čempionātu, un Ralfs Freibergs, kurš 35. jubileju sagaidīs savā desmitajā čempionātā. Toties nebūs pie veterāniem pieskaitāmie Miks Indrašis un Roberts Bukarts, kuriem šogad paliks 36 gadi, kā arī Jānis Jaks.
Būtisku robu valstsvienības sastāvā šogad iecirtuši savainojumi. Traumu dēļ turnīrs ies secen NHL kluba Filadelfijas "Flyers" uzbrucējam Rodrigo Ābolam un Pitsburgas "Penguins" vārtsargam Artūram Šilovam, kā arī AHL klubu uzbrucējiem Danam Ločmelim, Ērikam Mateiko un Anrī Ravinskim. Tāpat izlasei palīdzēt nevarēs aizsargs Kristiāns Rubīns un uzbrucēji Fēlikss Gavars un Rihards Bukarts. Citu iemeslu dēļ no dalības čempionātā atteikušies NHL maizi pelnošie Zemgus Girgensons no Tampabejas "Lightning", Teodors Bļugers no Vankūveras "Canucks", Elviss Merzļikins no Kolumbusas "Blue Jackets", Uvis Jānis Balinskis no Floridas "Panthers" un Šveicē ilgus gadus spēlējošais vārtsargs Ivars Punnenovs. Uz čempionātu izlase devusies arī bez pēdējo turnīru līdera Eduarda Tralmaka, kuram ar klubu sezona vēl turpinās AHL Kaldera kausā. Izlases vadība gan norāda, ka vieta sastāvā uzbrucējam ir pietaupīta.
Beidzot kārtīga paaudžu maiņa
Daudzie iztrūkumi un veterānu atteikumi piespiež veikt paaudžu maiņu, kas gan būtībā sākās jau pagājušajā čempionātā, kad uz turnīru Zviedrijā devās pieci debitanti - uzbrucēji Ravinskis, Gļebs Prohorenkovs un Filips Buncis, kā arī aizsargs Miks Tumānovs un vārtsargs Mareks Mitens. No šī kvinteta šogad uz turnīru nedosies tikai traumētais Ravinskis, bet pilnvērtīgu debiju beidzot varētu piedzīvot Tumānovs, kurš pērn čempionātā uz ledus tā arī neizgāja, un, iespējams, Mitens, kurš arī nevienā spēlē nepiedalījās.
Pat neskaitot Tumānovu un Mitenu, šogad sanāk iespaidīgs debitantu skaits - septiņi. Arī Latvijas izlases sastāvs kļuvis daudz jaunāks, jo savu pirmo čempionātu šogad aizvadīs 17 gadus vecais uzbrucējs Olivers Mūrnieks, kurš var kļūt par visu laiku jaunāko Latvijas izlases spēlētāju pasaules čempionātos, un 18 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits, kurš valstsvienības rindās spēlēja jau Olimpiādē un kuram tiek prognozēta augsta vieta šī gada NHL draftā (ļoti ticami, ka pirmajā desmitniekā). Tāpat uz savu pirmo čempionātu dosies 22 gadus vecais uzbrucējs Sandis Vilmanis, kurš sevi jau paspējis apliecināt NHL, kā arī nedaudz vairāk pieredzējušie 24 gadus vecie Patriks Zabusovs, Artūrs Andžāns, Kristaps Skrastiņš un Oskars Lapinskis.
Zabusovs kļuvis par reto spēlētāju valstsvienības rindās, kurš izlases sastāvā uz meistarsacīkstēm ticis no pašmāju čempionāta, jo šo sezonu aizvadīja Latvijas vicečempiones "Zemgale"/LBTU rindās, kur bija viens no līderiem. Andžāns savu meistarību slīpē Somijas spēcīgākajā līgā, Skrastiņš pēdējās četras sezonas aizvadīja Ņūhempšīras universitātes komandā Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātā, bet Lapinskis daudzus gadus savu algu pelna vienā no spēcīgākajām Eiropas līgām - Šveices čempionātā.
Vēl viena debija būs arī treneru kolektīvā, jo pirmo reizi vārtsargu treneris pasaules čempionātā būs bijušais valstsvienības spēlētājs Edgars Lūsiņš.
Mērķis - tikt pēc iespējas tālāk
Izlases ģenerālmenedžeris Rūdolfs Kalvītis un galvenais treneris Harijs Vītoliņš pirms došanās uz čempionātu norādīja, ka mērķis šī gada turnīrā ir cīnīties par uzvaru katrā spēlē un tikt pēc iespējas tālāk, konkrētu vietu nenosaucot. Svarīgi būs, lai pēc katras spēles hokejisti varētu secināt, ka ir izdarījuši visu iespējamo.
Lai izpildītu iepriekšējo gadu minimālo mērķi - iekļūšanu ceturtdaļfinālā -, visticamāk, vajadzēs izcīnīt vismaz četras uzvaras. Grupa latviešiem ir pateicīga, lai šo mērķi varētu sasniegt arī bez daudziem potenciālajiem līderiem un ar atjauninātu sastāvu.
Pirmie Latvijas izlases pretinieki A apakšgrupā Cīrihē 16. maijā plkst. 21.20 būs mājinieki šveicieši, bet jau nākamajā dienā tajā pašā laikā būs jātiekas ar Vācijas valstsvienību. Tad 19. maijā plkst. 17.20 būs jāspēlē ar Austriju, zaudējums kurai latviešiem pērn liedza sasniegt ceturtdaļfinālu, 21. maijā plkst. 17.20 - ar Somiju, 23. maijā plkst. 13.20 - ar ASV, 24. maijā plkst. 17.20 - ar Lielbritāniju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 26. maijā plkst. 13.20 latvieši spēkosies ar Ungārijas hokejistiem. Visām Latvijas izlases spēlēm varēs sekot līdzi LTV7 tiešraidēs.
Savukārt B apakšgrupā Fribūrā spēlēs Kanāda, Zviedrija, Čehija, Dānija, Slovākija, Norvēģija, Slovēnija un Itālija.
Pirmās spēles tiks aizvadītas jau 15. maijā, kad A apakšgrupā spēkus samēros Somija pret Vāciju un mājinieki šveicieši pret ASV, kamēr B apakšgrupā Kanāda tiksies ar Zviedriju, bet čehu hokejisti spēlēs ar Dānijas izlasi.
Favorītiem pieticīgi sastāvi ar dažām zvaigznēm
Šogad pēc 12 gadu pārtraukuma pasaules labākie hokejisti tikās olimpiskajās spēlēs, kurās atkal startēja NHL spēlētāji, līdz ar to pasaules čempionātu par labāko hokejistu saietu šajā gadā nevar nosaukt. Vadošās izlases uz Šveici vedīs krietni pieticīgākus sastāvus nekā uz Milānu, reti kurām piesaistot lielākā kalibra zvaigznes.
Tā olimpiskie un pagājušā gada pasaules čempioni amerikāņi uz Cīrihi devušies tikai ar vienu spēlētāju no olimpiskā zelta sastāva - uzbrucēju Metjū Tkačaku no Balinska pārstāvētās Floridas "Panthers" komandas. Tkačakam gan šis čempionāts var kļūt par īpašu, jo viņam ir iespēja pievienoties elitārajam "Triple Gold" ("Trīs zeltu") klubam. Šajā klubā ir tikai 30 spēlētāji, kuri sasnieguši visas trīs nozīmīgākās hokeja virsotnes - triumfējuši olimpiskajās spēlēs, Stenlija kausa izcīņā un pasaules čempionātā. Turklāt ASV izlase ir apņēmības pilna pierādīt, ka pēdējo gadu panākumi nav bijusi nejaušība. Amerikāņi ir komplektējuši ierasti jaunu, bet solīdu sastāvu bez spilgtākajām zvaigznēm, taču ar vairākiem NHL spēlētājiem un dažiem NCAA pārstāvjiem. Tikai trīs spēlētāji ir sasnieguši 30 gadu vecumu, no kuriem zināmākais ir 34 gadus vecais aizsargs Džastins Folks.
Tikmēr cita ierastā favorīte Kanāda, kas pēdējos divos pasaules čempionātos palikusi bez medaļām, uz turnīru devusies ar krietni pieredzējušāku sastāvu, kurā gan ir tikai divi olimpisko spēļu dalībnieki - Maklīns Selebrīni no Sanhosē "Sharks" un veterāns Sidnijs Krosbijs no Pitsburgas "Penguins". 19 gadus vecais Selebrīni šosezon NHL regulārajā čempionātā sakrāja 115 punktus, būdams ceturtais rezultatīvākais visā līgā, bet 38 gadus vecais "Sids", kurš savu pirmo čēmpionātu aizvadīja pirms 20 gadiem Rīgā, šosezon NHL sakrāja 74 punktus. Vēl sastāvā ir iekļauts arī piektais rezultatīvākais NHL spēlētājs Marks Šaiflī (103 punkti) no Vinipegas "Jets" un ir šīs sezonas NHL rezultatīvākais aizsargs Evans Bušārs no Edmontonas "Oilers". Kanādieši tronī mēģinās atgriezties arī ar Raienu Railiju, Metjū Barzalu un Džonu Tavaresu ierindā, bet viens no vārtsargiem būs Džets Grīvss, kurš Kolumbusas "Blue Jackets" rindās cīņā par pirmā vārtsarga titulu izkonkurēja Merzļikinu.
Konkurētspējīgi sastāvi būs arī ierastajiem Eiropas pretendentiem uz visaugstākajām vietām - Zviedrijai un Somijai, kamēr čehi būs krietni pieticīgākā virknējumā nekā citkārt. Zviedrijas izlase ar visiem atteikumiem tik un tā spējusi pulcēt teju pusi komandas no NHL, ar pieredzējušajiem aizsargiem Oliveru Ekmanu-Larsonu no Toronto "Maple Leafs" un Matīasu Ekholmu no Edmontonas "Oilers" ierindā, kamēr uzbrukumā pie pretinieku vārtiem dominēs Lukass Raimonds no Detroitas "Red Wings", Simons Holmstrems no Ņujorkas "Islanders" un jaunais talants, 18 gadus vecais Ivars Stēnberjs no pašmāju Gēteborgas "Frolunda", kuram tiek prognozēts augstākais drafta numurs no eiropiešiem (iespējams, pat otris aiz kanādieša Gevina Makenas). Somi uz čempionātu dosies ar Balinska komandas biedru Floridas "Panthers" rindās Aleksandru Barkovu, kurš visu sezonu izlaida ceļgala traumas dēļ, un vēl 11 NHL hokejistiem, kuru vidū būs tādi meistari kā vārtsargi Justuss Annunens no Nešvilas "Predators" un Jūnass Korpisalo no Bostonas "Bruins", kā arī Barkova kluba biedrs Antons Lundels un aizsargs Olli Mēte no Kalgari "Flames".
Čehiem šoreiz atteikusi lielākā daļa NHL vīru, tostarp 100 punktus sakrājušais Davids Pastrņāks no "Bruins" un vārtsargs Karels Vejmelka no Jūtas "Mammoth". No pieredzējušajiem spēlētājiem savu 13. čempionātu aizvadīs Romāns Červenka, aizsardzībā būs Bļugera rezultatīvais komandas biedrs Vankūveras "Canucks" rindās Filips Hroneks, bet uzbrukumā sevi mēģinās apliecināt šosezon NHL debitējušais 21 gadu vecais Matejs Blimels.
Lielākā neziņa ir par mājinieces Šveices izlases spējām, kas pēdējos gados allaž spējusi iesaistīties cīņā par medaļām. Komandu pavasara sākumā satricināja trenera Patrika Fišera skandāls. Treneris atzinās, ka pirms četriem gadiem uz olimpiskajām spēlēm Pekinā devies ar viltotu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu, tomēr Šveices Hokeja federācija (SIHF) viņam šo pārkāpumu piedeva un atstāja amatā. Dažas dienas vēlāk SIHF sabiedrības spiediena rezultātā bija spiesta mainīt savu nostāju, un Fišers amatu zaudēja. Viņa iestrādes vai savus jauninājumus čempionātā lietā likt varēs jaunais galvenais treneris Jans Kadjē, kurš iepriekš izlasē bija galvenā trenera asistents.
Šveicieši uz tik ilgi gaidīto mājas čempionātu sastāvā pulcējuši savas lielākās NHL zvaigznes - aizsargus Romānu Josi un Janisu Mozeru, kā arī uzbrucējus Nino Nīderraiteru, Timo Maijeru un Niko Hišīru.
No pārējām izlasēm vislielākās izredzes uz medaļām vai augstu vietu ir Vācijas valstsvienībai, kuras rindās nebūs Leona Draizaitla, taču čempionātā būs redzami vārtsargs Filips Grūbauers no Sietlas "Kraken", aizsargs Morics Zaiders no Detroitas "Red Wings" un uzbrucējs Džošs Samanskis no Edmontonas "Oilers". Savukārt Slovākijas izlasei vismaz turnīra sākumā būs jāiztiek bez Monreālas "Canadiens" spīdekļa Juraja Slafkovska, kurš turpina cīnīties par Stenlija kausu, bet pieteikumā būs šosezon NHL kluba Ņujorkas "Rangers" rindās debitējušais 21 gadu vecais Adams Sikora un Martins Pospišils no Kalgari "Flames".
Pirms čempionāta bukmeikeru vērtējumā lielākās iespējas uzvarēt turnīrā tiek atvēlētas Kanādai, kurai seko Somija un Zviedrija, kā arī mājinieki šveicieši un amerikāņi. Kamēr cīņa par palikšanu spēcīgāko divīzijā prognozēta Itālijai, Ungārijai, Lielbritānijai un Slovēnijai.
Dārgā Šveice
Latvijas izlasei Cīrihē nāksies samierināties ar krietni mazāku līdzjutēju skaitu nekā ierasts pēdējos čempionātos, un tas saistāms ne tikai ar to, ka kvēlākie fani savus makus patukšoja jau olimpisko spēļu laikā Itālijā. Šveice ir viena no dārgākajām valstīm pasaulē, bet Cīrihe allaž ir bijusi Eiropas dārgāko pilsētu vidū. Ja biļešu cenas uz mačiem vēl būtu puslīdz pieņemamas (grupu turnīrā uz Latvijas izlases spēlēm, izņemot maču ar mājiniekiem, sākot no 30 eiro), tad pārējie izdevumi Cīrihē būs ievērojami. Jā, var nopirkt biļeti uz maču, kas pilsētas zonā ļaus hallē nokļūt ar sabiedrisko transportu bez papildu maksas, tomēr tad līdzjutējiem ir jādzīvo faktiski pilsētas centrā. Citādi transports ir dārgs (stundas biļete maksā aptuveni piecus eiro, dienas biļete - desmit eiro). Viesnīcas numuriņš diviem cilvēkiem par nakti īsi pirms čempionāta maksā sākot no 150 eiro, bet tuvāk hallei cena pārsniedz 250 eiro par nakti. Arī ēdināšanas izmaksas ir ievērojami lielākas nekā Latvijā, bet fanu iecienītais čempionāta dzēriens alus krogā izmaksās apmēram desmit eiro par kausu.
Tie līdzjutēji, kuri negribēs maksāt par biļetēm uz hokeja mačiem, kā ierasts, varēs apmeklēt fanu zonas pie hallēm - gan Cīrihes "Swiss Life Arena", gan "Fribūras BCF Arena". Plašajās fanu zonās, kas spēļu dienās vērsies vaļā aptuveni divas stundas pirms pirmā mača un tiks slēgtas pusnaktī, būs pieejami ēdieni un dzērieni, oficiālās atribūtikas veikals, dažādas izklaides, loterijas, notiks vietējo un ārzemju mākslinieku performances un koncerti, un protams hokejs uz lielajiem ekrāniem. Līdzjutējiem jāņem vērā, ka fanu zonās par pirkumiem varēs norēķināties tikai ar bankas kartēm, jo skaidra nauda netiks pieņemta.
Pirms čempionāta
Gatavojoties pasaules čempionātam, Latvijas valstsvienība aizvadīja astoņas spēles, kurās izcīnīja sešas uzvaras un piedzīvoja divus zaudējumus. Pirmajās divās pārbaudes spēlēs aprīlī Latvijas hokejisti mājās dalīja uzvaras uz pusēm ar Austriju (3:4 un 1:0), pēc tam Lahti spēlēja pret Somiju (2:1 papildlaikā) un Dāniju (2:1 pēcspēles metienu sērijā), tad Bratislavā cīnījās līdzīgi ar Slovākiju (5:1 un 2:5), bet pēdējos divos mačos nedēļu pirms čempionāta sākumā savā laukumā ar 3:2 papildlaikā un 4:3 pēcspēles metienos pieveica Norvēģiju.
Latvijas hokeja izlases sastāvs dalībai 2026. gada pasaules čempionātā:
vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);
aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Arvils Bergmanis ("Troja-Ljungby", Zviedrija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);
uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).