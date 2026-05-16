Rumānijas čempions Jānis Eduards Medenis gatavs gūto pieredzi likt lietā Latvijas volejbola valstsvienībā
Latvijas izlases volejbolista Jāņa Eduarda Medeņa pārstāvētais Bukarestes “Dinamo” piektdien kļuva par Rumānijas čempionu.
Finālsērijas izšķirošajā spēlē savā laukumā ar 3-2 (25:19, 25:20, 19:25, 17:25) tika pārspēts Galati “Arcada”, kā statistiķis ir Mareks Maksimovs, pavēstīja Latvijas Volejbola federācijas preses dienests.
“Spēle bija aizraujoša, īsts saldais ēdiens skatītājiem. Pirmajos divos setos mums izdevās kontrolēt spēles ritmu, ļoti labi servējām, ļoti labi strādāja bloka sistēma, bet, kā jau klasiskā piecsetniekā, tas spēles ritms mēdz “iebrukt”. Viņi sāka labāk servēt, nedaudz iekritām uzņemšanā un iestigām, taču mums ir ļoti laba un pieredzējusi komanda, tāpēc piektajā setā kopā ar lielu skatītāju atbalstu uzvarējām,” par izšķirošo spēli stāstīja Medenis.
Finālsērijā līdz trīs uzvarām “Dinamo” atspēlējās no 0-1 un 1-2. Latvietis tās gaitā spēlēja epizodiski, bet izšķirošajā mačā laukumā neizgāja. “Mums nav neviena slikta spēlētāja komandā, tāpēc treneris var brīvi rotēt jebkurā pozīcijā un visas sezonas gaitā nemitīgi nācās sevi no jauna pierādīt, lai tiktu laukumā,” skaidroja Jānis Medenis. “Kopā sezonu vērtēju kā izdevušos. Ieguldīju smagu darbu, bija ļoti gara sezona un vērtīga pieredze Čempionu līgas komandā. Tā noderēs gan nākamajos klubos, gan izlasē, kur to ceru likt lietā jau tuvākajā laikā.”
Bukarestes “Dinamo” ir vadošais rumāņu volejbola klubs un par valsts čempionu kļuva 20. reizi vēsturē. Otrā tempa uzbrucējs Jānis Medenis iepriekš pārstāvējis “Jēkabpils Lūšus”, Beļģijas “Tectum Achel” un Bulgārijas “Cherno More”.