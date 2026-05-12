VIDEO: Ostapenko un krievu tenisistes konflikts vēlreiz nonāk uzmanības centrā
Pirmdien, 11. maijā, Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko pārvarēja Romas "WTA 1000" sērijas turnīra astotdaļfinālu. Viņai gan ar pretinieci Annu Kaļinsku no Krievijas nav labākās attiecības, ko varēja novērot kortā.
Tā kļuva par latvietes pirmo uzvaru pār šo pretinieci.
Abām tenisistēm nav labākās savstarpējās attiecības. Vēl šogad, spēlējot viena pret otru Dubaijas "WTA 1000" turnīrā, Ostapenko rupji nolamāja vienu no Kaļinskas fani tribīnēs. Konkrētajā spēlē trijos setos uzvarēja Kaļinska.
Šoreiz pārāka bija Ostapenko, taču krieviete Kaļinska pēc zaudētā mača neizrādīja cieņu pretiniecei un nemaz neatsveicinājās no latvietes un tādējādi neapsveica viņu ar uzvaru. Kaļinska tikai atvadījās no mača tiesneša un aizgāja. "Mani neinteresēja, ko viņa darīs. Zinu, ka esmu labāka spēlētāja par viņu," pēcspēles preses konferencē žurnālistiem par Kaļinskas izgājienu teica Ostapenko.
To kritizējis slavenais tenisa treneris un analītiķis Breds Gilberts. "Esmu nedaudz vecmodīgs, un, iespējams, ir kāds liels konflikts starp Kaļinsku un Ostapenko, taču nevar nepaspiest rokas pēc spēles. Nezinu, vai noteikumos to var traktēt kā nesportisku uzvedību, taču, manuprāt, ir jāpaspiež rokas."
Ostapenko savā preses konferencē norādīja, ka spēles gaitā bijusi gatava arī dažādām provokācijām no pretinieces puses. "Biju sagatavojusies iespējai, ka viņa izsauks fizioterapeitu un tamlīdzīgi. Kad Kaļinska zaudē, kļūst par viltīgu spēlētāju, jo vēlas tevi izsist no uzņemtā ritma. Pats svarīgākais gan ir tas, ka lepojos ar savu sniegumu. Spēju pretinieces darbībām nepievērst uzmanību un aizvadīju patiesi labu spēli."
Preses konferences izskaņā Ostapenko, iespējams, pieklājības vadīta norādīja, ka Kaļinsku kā tenisisti cienot. Jau šodien, 12. maijā, latviete cīnīsies par Romas turnīra pusfinālu pret Soranu Kirsteju, kas WTA rangā ieņem 27. vietu.