Sākas komerciālais futbola Pasaules kauss, brīnumi Ņujorkā, Miezis un Lasmanis pārraksta vēsturi - aizejošā nedēļa sportā
Latvijas un pasaules sporta prioritātes šoreiz nedaudz atšķīrās – mēs turpinājām priecāties par 3x3 basketbolistu triumfu Pasaules kausā, tikmēr pārējā planēta sāka dzīvot futbola vēsmās – ja visam neesi sekojis līdzi, portāls Jauns.lv atgādinās.
Nauris Miezis un Kārlis Pauls Lasmanis pēc Latvijas izlases triumfa Pasaules kausā kļuvuši par planētas titulētākajiem 3x3 basketbolistiem – vienīgie, kuri uzvarējuši gan olimpiskajās spēlēs, gan Eiropas kausā, gan Pasaules tūres superfinālā un tagad arī Pasaules kausā. Serbijas izlases līderis Strahiņa Stojačičs ir tuvākais sekotājs, kuram pietrūkst tāda “nieka” kā olimpiskā zelta.
Francim Lācim un Zigmāram Raimo šī kļuva par pirmo lielo zelta medaļu 3x3 basketbolā, jo trīs iepriekšējie panākumi gūti ar Agni Čavaru un Edgaru Krūmiņu sastāvā. Miezis un Lasmanis arī dzimtajās pilsētās attiecīgi Ķekavā un Ventspilī sagaidīti kā īsti varoņi.
ASV, Kanādā un Meksikā sācies Pasaules kauss futbolā, kas pirmo reizi vēsturē tiek aizvadīts trīs valstīs, pirmo reizi piedalās 48 izlases un ir ļoti daudz jauninājumu – gan ūdens padzeršanās pauzes, gan jauni tiesāšanas principi, gan spēļu sākums vairākas minūtes pēc oficiālā sākumlaika, gan milzīga komercializācija – kā jau galvenajā rīkotājvalstī ASV ir ierasts.
Par pasaules basketbola Meku atkal kļuvusi Ņujorka, kur “Knicks” spēra īpaši plašus soļus NBA čempiontitula virzienā. Šoreiz ne bez palīdzīgas rokas no sāncenšiem Sanantonio “Spurs”, kas ceturtajā spēlē pamanījās izsēt 29 punktu pārsvaru – turklāt tas viss pasaules šovbiznesa spožāko zvaigžņu acu priekšā.
Eiropā noskaidroti gan Grieķijas, gan Adrijas līgas čempioni. Ja otrajā pamats līksmībai arī Latvijā, jo būtiska loma panākumā arī mūsu Dāvim Bertānam, tad Pirejas “Olympiacos” panākumu aizēnoja pēcspēles asumi pret principiālajiem sāncenšiem Atēnu “Panathinaikos”.
Pēteris Skudra nolēmis iekosties okupantu maizē, Armands Duplantiss pamanās neuzvarēt Dimantas līgas sacensībās, bet kortā oficiālās sacensībās atgriežas tenisa leģenda Serēna Viljamsa.