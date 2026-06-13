FIFA prezidents Infantino iesmej par Itālijas izlasi, izraisot sašutumu savā etniskajā dzimtenē
Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantino saniknojis savu etnisko dzimteni, četrkārtējai pasaules čempionei Itālijai veltot dzēlīgu repliku par tās nepiedalīšanos jau trešajā Pasaules kausā pēc kārtas.
Šveicietis Infantino, kuram ir arī Itālijas pilsonība, tā kā viņa vecāki ir itāļu imigranti, Brazīlijas televīzijas kanālā “CazeTV” pazobojies par itāļu hronisko nespēju kvalificēties Pasaules kausa finālturnīriem, izsakoties, ka vajadzētu krietni palielināt dalībnieku skaitu. “Ar 64 komandām varbūt Itālija kvalificētos. Varbūt mums vajadzētu tikt līdz 228,” ironizēja Infantino.
Saruna bija veltīta jau sen apspriestajai idejai par Pasaules kausa finālturnīru dalībnieku skaita palielināšanu, un FIFA prezidents minēja iespēju vēl vairāk paplašināt dalībvalstu skaitu – no jau pašlaik rekordlielā 48 līdz 64 izlasēm. Infantino norādīja, ka “pirms lemt par turpmāku paplašināšanu, ir jāizvērtē pašreizējā formāta rezultāti”.
Lieki teikt, viņa senču dzimtenē FIFA prezidenta dzēlīgo repliku uztvēra saasināti. “Vai Džanni Infantino patīk jokot par to, ka Itālija nekvalificējas Pasaules kausam? Viņam vajadzētu atcerēties, ka viņš nerunā kā fans bārā, bet kā FIFA prezidents. Šo amatu viņš ieņem arī, pateicoties Itālijas Futbola federācijas atbalstam, un tas prasa līdzsvarotību, cieņu un institucionālu atbildību,” pavēstīja Itālijas parlamenta deputāts Gaetano Amato. Viņš uzsvēra, ka Itālijas izlases nespēja kvalificēties pati par sevi ir liela vilšanās visai valstij un nav nepieciešami papildu knābieni no pasaules futbola vadības. “Mēs esam pirmie, kuri kaunas par savas izlases lejupslīdi un katastrofālo situāciju Itālijas futbolā. Mums nav vajadzīgi viņa lētie joki, lai to apzinātos. Izsmiet Itāliju ir reti sīkumaina rīcība, īpaši no cilvēka, kuram būtu jāpārstāv viss pasaules futbols, tostarp arī Itālija,” viņš piebilda. ““Azzurri” [Itālijas futbola izlases iesauka — red.] kļūdas ir nopietnas. FIFA prezidenta kļūdas ir vēl nopietnākas. Sporta ministram Abodi vajadzētu paust savu nostāju.”
Kā vēsta izdevums “La Sicilia”, neizpratni paudis arī Itālijas sporta ministrs Andrea Abodi. “Tā kā attālums starp Itāliju un Meksiku ir liels, labāk būtu sazvanīties, lai saprastu viņa patiesās domas, cik vien viņa pienākumi to ļauj. Mani interesē dzirdēt viņa tiešo viedokli.”
Arī Itālijas futbola federācijā šādu Infantino repliku uztvēra ar nepatiku. “Tas bija neveiksmīgs izteikums un gaumes trūkuma izpausme, kas aizvainoja visas Itālijas sporta sabiedrības jūtas,” aģentūra ANSA atsaucas uz federācijas pārstāvjiem. “Gan uzvarā, gan zaudējumā futbols māca vērtības, pirmām kārtām – cieņu.”
Itālijas izlases kārtējā neiekļūšana finālturnīrā jau izraisīja skandālu, kad aprīlī ASV prezidenta Donalda Trampa itāļu izcelsmes īpašais sūtnis Paolo Dzampoli ierosināja Irānas vietā uzaicināt Itāliju. “Es apstiprinu, ka esmu ierosinājis Trampam un Infantino, lai Itālijas izlase Pasaules kausa izcīņā aizstāj Irānu,” toreiz laikrakstam “Financial Times” sacīja Dzampoli. “Esmu dzimis Itālijā, un būtu sapnis ASV rīkotajā turnīrā redzēt “Azzurri”. Ar četriem čempionu tituliem tai ir atbilstoša klase, lai pamatotu iekļaušanu.” Analoģisku ideju Dzampoli, kurš savulaik apgalvoja, ka tieši viņš iepazīstināja Donaldu Trampu ar viņa nākamo sievu, toreizējo modeli Melāniju Knausu, pauda arī pirms 2022. gada Pasaules kausa izcīņas Katarā, kad viņš darbojās ANO sūtņa amatā.
Dzampoli gan nepaskaidroja, kā tas nākas, ka izlase ar “atbilstošu klasi” nespēj kvalificēties Pasaules kausa finālturnīram jau trešo reizi pēc kārtas, turklāt ņemot vērā, ka šogad dalībnieku skaits ir divkāršots līdz 48 izlasēm. 1934., 1938., 1982. un 2006. gada pasaules čempione Itālija izšķirošajā mačā par iekļūšanu finālturnīrā pēcspēles 11 metru sitienos zaudēja Bosnijai un Hercegovinai, kas finālturnīrā iekļuva otro reizi vēsturē.
Uz Dzampoli ideju Itālijā reaģēja ar nicinājumu. Itālijas ekonomikas ministrs Džankarlo Džordžeti paziņoja, ka Dzampoli ideja ir “apkaunojoša”, savukārt valsts sporta ministrs Abodi teica “La Press”: “Pirmkārt, tas nav iespējams, otrkārt, tas ir neatbilstoši (..) Kvalificēšanās notiek laukumā.” Arī Itālijas Olimpiskās komitejas prezidents Lučāno Buonfiljo paziņoja, ka šāda ideja “ielīst pa aizmugurējām durvīm” viņu “aizvaino”. “Nokļūšana Pasaules kausa izcīņā ir jānopelna,” viņš toreiz paziņoja.