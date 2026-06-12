Piešķirts pusmiljons eiro valsts līdzfinansējuma 16 tautas sporta pasākumiem
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadalījusi 500 000 eiro valsts līdzfinansējumu 16 tautas sporta pasākumu norisei šogad, informēja ministrijā.
Finansējums paredzēts sabiedrībai pieejamiem sporta notikumiem, kas veicina fiziskās aktivitātes, veselīgu dzīvesveidu un dažādu sabiedrības grupu iesaisti.
Atbalstītie projekti aptver dažādus sporta veidus, tostarp orientēšanos, skriešanu, riteņbraukšanu, pārgājienus, komandu sporta veidus un sporta dejas. Starp finansējumu saņēmušajiem pasākumiem ir Latvijas Orientēšanās nakts, "Toyota Rīgas velomaratons", taku skriešanas seriāls "Stirnu buks", "BeActive pārgājiens", Latvijas Veselības sporta nedēļa un Eiropas Ģimeņu festivāls.
Ministrijā norāda, ka šogad tautas sporta pasākumu atbalstam pieejamais finansējums ir vairāk nekā divas reizes lielāks nekā pērn. Konkursā saņemti 63 projektu pieteikumi no sporta federācijām un organizācijām par kopējo summu vairāk nekā 1,69 miljoni eiro.
Projektus vērtēja īpaši izveidota komisija, ņemot vērā pasākumu pieejamību, plānoto dalībnieku skaitu, ilgtspēju un citus kritērijus. Vienam pasākumam pieejamais valsts līdzfinansējums var sasniegt līdz 40 000 eiro, sedzot ne vairāk kā pusi no kopējām izmaksām. Savukārt maija beigās valdība tautas sporta pasākumu atbalstam piešķīra vēl 338 985 eiro, palielinot kopējo finansējumu līdz vairāk nekā 830 000 eiro. Tas ļaus atbalstīt arī daļu projektu, kas sākotnēji finansējumu nesaņēma, norādīja ministrijā.