Olimpiskā zelta metiena autors Lasmanis fantastiski ieved Latviju Pasaules kausa finālā
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, svētdien Varšavā izcīnīja uzvaru pusfinālā un otro reizi cīnīsies par zelta godalgām.
Turnīrā ar septīto numuru izsētā Latvijas izlase pusfinālā ar 20:19 pagarinājumā pārspēja Serbiju(1.).
Trīs minūtes līdz pamatlaika beigām pēc Mieža tālmetiena Latvija izvirzījās vadībā ar 13:12, uz ko serbi atbildēja arī ar diviem gūtiem punktiem, un pēc vēl diviem precīziem soda metieniem Latvija nonāca iedzinējos ar -3. Turpinājumā latvieši vēl samazināja deficītu līdz vienam punktam, un pēdējās minūtes ievadā rezultāts kļuva neizšķirts 16:16.
Pēc serbu precīza metiena Miezis realizēja tālmetienu, taču serbi arī guva punktu un izlīdzināja rezultātu 18:18. Pamatlaika pēdējās sekundēs pie uzbrukuma tika serbi, taču punkti netika gūti, pamatlaikam noslēdzoties neizšķirti.
Papildlaikā, kas norisinājās līdz vienas komandas diviem gūtiem punktiem, serbi pirmie guva vienu punktu. Latvijas basketbolisti izpildīja vairākus neprecīzus metienus, taču pēc tam Latvijai uzvaru atnesa Lasmaņa tālmetiens.
Par otru ceļazīmi plkst. 19.40 cīnīsies Vācija (6.) un Francija (5.). Latvijas basketbolisti ar uzvarētājiem plkst. 22.15 cīnīsies par zeltu.
Latvijas izlases spēles tiešraidē pārraidīs kanālā LTV 7, kā arī Latvijas sabiedriskā medija vietnēs "LSM.lv" un "Replay.lv", kur varēs skatīties arī pārējos mačus.
Latvijas izlase labāko četrinieku sasniegusi trešo reizi vēsturē. 2019. gadā Amsterdamā latvieši pusfinālā ar 22:19 uzvarēja Serbiju, bet finālā ar 14:18 zaudēja ASV, bet 2023. gadā Vīnē Latvijas izlase pusfinālā ar 18:21 zaudēja Serbijai un bronzas spēlē ar 22:12 guva virsroku pār Brazīliju.
Pērn Pasaules kausā abu izlašu ceļi nekrustojās, bet Eiropas kausa ceturtdaļfinālā Latvija Serbiju uzveica ar 20:14. No šī turnīra sastāva tajā nespēlēja tikai Lasmanis, kura vietā bija Rihards Kuksiks.
Latvijas basketbolisti B grupā ar 14:17 zaudēja ASV (2.) un pagarinājumā ar 22:20 uzvarēja Poliju (16.), kā arī ar 21:15 pārspēja Čehiju (15.) un ar 21:12 pārspēja Mongoliju (10.), ieņemot apakšgrupā otro vietu. Astotdaļfinālā latvieši ar 21:19 uzvarēja Jaunzēlandi (17.), bet ceturtdaļfinālā ar 22:13 pārspēja ceturto numuru saņēmušo Lietuvu.
Jau ziņots, ka piektdien astotdaļfinālā zaudēja Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlē sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnās trešo reizi.