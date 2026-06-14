Trīs bērnu māte atteicās no iecienītākā ēdiena un pāris mēnešos zaudēja gandrīz 30 kilogramus
Trīs bērnu mātes Lūsijas svars kādā brīdī sasniedza gandrīz simts kilogramus. Pēc tam viņai diagnosticēja cukura diabētu, un viņa nolēma sakārtot savu dzīvi.
Četros mēnešos sieviete zaudēja 27 kilogramus, pēc viņas teiktā, galvenokārt pateicoties tam, ka atteicās no iecienītākajiem ēdieniem.
41 gadu vecā Lūsija Kāsla – trīs dēlu māte, vecākajam 15 gadi, jaunākajam divi – dzīvo ļoti strauju dzīves ritmu, vēsta "People". Tā kā anglietes ikdiena bija ļoti piepildīta, viņa parasti izvēlējās vienkāršākos ēdienus un visvairāk mīlēja sieru.
"Siers sabojāja manu dzīvi, mans mīļākais bija brie siera veids," atzina Lūsija.
Pēc jaunākā dēla piedzimšanas sievietes veselība sāka pasliktināties, un viņai diagnosticēja cukura diabētu. Pēc tam viņa nolēma sakārtot savu dzīvi un ievērot stingru diētu. Viņa pilnībā atteicās no siera.
"Redzot, kā svars samazinās katru nedēļu, es kļuvu arvien motivētāka," atzina Lūsija, kura tikai četros mēnešos zaudēja 27 kilogramus.
Papildus sieram viņa atteicās no uzkodām un ēda tikai mājās gatavotus ēdienus.
Pateicoties savai pieredzei, Lūsija tagad strādā par veselīga dzīvesveida treneri, konsultējot tos, kas nonākuši līdzīgā situācijā.
"Jūs arī varat tikt galā ar to. Dzīvojiet pa dienām, neesiet pārāk stingri pret sevi un koncentrējieties uz mīlestību pret sevi," viņa ieteica.
"Runa nav tikai par svara samazināšanu! Runa ir par sevis atrašanu," Lūsija piebilda noslēgumā.