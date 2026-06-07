Pirmie visā pasaulē! Lasmanis spārno Latvijas 3x3 basketbola izlasi uzvarai Pasaules kausā
Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, svētdien Varšavā Pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas.
Turnīrā ar septīto numuru izsētā Latvijas izlase finālā ar 20:15 apspēlēja Vāciju (6.).
Mača ievadā vācieši iekrāja trīs punktu pārsvaru, kuru Miezim un Lasmanim izdevās sadeldēt līdz vienam punktam, taču ar precīzu tālmetienu Vācija atguva +3. Mača vidusdaļā Lasmanis nepilnas minūtes nogrieznī guva četrus punktus pēc kārtas un izvirzīja vadībā Latviju ar 11:10.
Turpinājumā komandas apmainījās ar gūtajiem punktiem, un pēc Mieža precīza tālmetiena Latvija atguva viena punkta pārsvaru, taču pēc precīza soda metiena un gūta punkta pēc caurgājiena Vācija atjaunoja sev vadību (15:14). Turpinājumā divas minūtes līdz pamatlaika beigām latviešiem padevās četru punktu izrāviens, panākot 18:15.
Īsi pēc tam Lasmanis bija precīzs no groza apakšas, rezultātam kļūstot 19:15 Latvijas labā, un pusminūti vēlāk viņš pievienoja vēl vienu punktu. Atlikušajās sekundēs punkti vairs netika gūti, latviešiem svinot uzvaru.
Latvija pusfinālā ar 20:19 pagarinājumā pārspēja Serbiju (1.), bet Vācija ar 19:18 uzvarēja Franciju (5.).
Latvijas izlase labāko četrinieku sasniegusi trešo reizi vēsturē. 2019. gadā Amsterdamā latvieši pusfinālā ar 22:19 uzvarēja Serbiju, bet finālā ar 14:18 zaudēja ASV, bet 2023. gadā Vīnē Latvijas izlase pusfinālā ar 18:21 zaudēja Serbijai un bronzas spēlē ar 22:12 guva virsroku pār Brazīliju.
Latvijas basketbolisti B grupā ar 14:17 zaudēja ASV (2.) un pagarinājumā ar 22:20 uzvarēja Poliju (16.), kā arī ar 21:15 pārspēja Čehiju (15.) un ar 21:12 pārspēja Mongoliju (10.), ieņemot apakšgrupā otro vietu. Astotdaļfinālā latvieši ar 21:19 uzvarēja Jaunzēlandi (17.), bet ceturtdaļfinālā ar 22:13 pārspēja ceturto numuru saņēmušo Lietuvu.
Jau ziņots, ka piektdien astotdaļfinālā zaudēja Latvijas 3x3 sieviešu basketbola izlase.
Pasaules kausa izcīņa Polijas galvaspilsētā Varšavā beigsies svētdien. Gan sieviešu, gan vīriešu turnīrā piedalās pa 20 komandām.
Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlē sesto reizi pēc kārtas, 2019. gadā izcīnot sudraba un 2023. gadā - bronzas medaļas. Sieviešu izlase finālturnīrā cīnās trešo reizi.