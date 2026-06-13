Lomažs laukumā kā zvērs, kopā ar Šiliņu izcīna Lietuvas čempionāta bronzas medaļas
Latvijas basketbolisti Rihards Lomažs un Kārlis Šiliņš sestdien palīdzēja Klaipēdas "Neptūnas" komandai izcīnīt Lietuvas Basketbola līgas (LKL) bronzas medaļas. "Neptūnas" viesos ar rezultātu 91:82 (28:26, 22:16, 20:22, 21:18) uzvarēja Panevēžas "Lietkabelis" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-1.
Lomažs ar 22 punktiem bija uzvarētāju rezultatīvākais spēlētājs, 33 minūtēs un 14 sekundēs grozā raidot četrus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un visus astoņus soda metienus. Latvietis arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva četras kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja sešas piezīmes, kā arī bija komandas līderis +/- rādītājā (+12) un efektivitātes koeficienta punktos (25).
Šiliņš 22 minūtēs un 43 sekundēs guva deviņus punktus, realizējot deviņus no desmit soda metieniem, bet viņa vienīgais divpunktu metiens un tālmetiens nebija precīzi. Tāpat Šiliņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, vienu reizi kļūdījās, bloķēja vienu metienu, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+4) un iekrāja 17 efektivitātes koeficienta punktus.
Pretiniekiem pa 22 punktiem guva Pauļus Danusevičs un Kristians Kullamē.
Lietuvas čempiontitulu izcīnīja Kauņas "Žalgiris", kas finālsērijā ar 3-0 uzveica Utenas "Juventus".