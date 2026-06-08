VIDEO, FOTO: "Lielā svinēšana vēl nav bijusi!" Rīgā sagaidīti pasaules čempioni 3x3 basketbolā
Šodien ap plkst. 11:30 pie Daugavas sporta nama svinīgi tika sagaidīta Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kas 7. jūnijā kļuva par Pasaules kausa ieguvēju.
3x3 pasaules čempioni atgriežas mājās
8. jūnijā Rīgā pēc izcīnītā triumfa 2026. gada Pasaules kausā atgriezās Latvijas 3x3 basketbola izlase.
Jau ziņots, ka 7. jūnijā Latvijas 3x3 basketbola izlase, finālā ar 20:15 pieveicot Vāciju, pirmo reizi kļuva par pasaules čempioniem. Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis kļuvuši par pirmajiem 3x3 basketbolistiem sporta veida vēsturē, kam pilns komplekts - zelts olimpiskajās spēlēs, Pasaules kausā un Eiropas kausā.
Pirmdien, 8. jūnijā, Latvijas 3x3 basketbolisti atgriezās Rīgā, kur tos pie Daugavas sporta nama svinīgi sagaidīja līdzjutēji un amatpersonas. "Šis brauciens bijis ļoti garšs. Fiziski esam noguruši. Arī mājās braucām uzreiz pēc turnīra - tur uz vietas nepalikām. Svinības nekādas lielās vēl nav bijušas, bet ceru, ka menedžeris noorganizēs kādu fantastisku svinēšanu," Jauns.lv pēc ierašanās mājās teica viens no komandas līderiem Nauris Miezis. "Šausmīgi garš turnīrs, taču svinēt var vienmēr, īpaši šādas dienas. Ne katru dienu kļūstam par pasaules čempioniem," pieredzes bagātajam komandas biedram piebalsoja Francis Lācis.
"Esmu apzinājies, ko esam izdarījuši," par to, vai jau ir noticējis iegūtajam zeltam, atbildēja pieredzējušais 3x3 basketbolists. "Uzreiz pēc sirēnas sapratu, ka ir izdarīts kaut kas vienreizējs un neticams." Viņa komandas biedrs, Francis Lācis, nedaudz citādāk raksturoja brīdi, kurā pēc spēles sirēnas noprasts, ka paveikts kas liels. "Tu esi pilnībā izsmelts un tad tu apzinies - viss, vairs nebūs jāspēlē, jo darbiņš ir izdarīts. Superīgs moments, ko ieteiktu visiem dzīvē izbaudīt."
Par visa Pasaules kausa vērtīgāko basketbolistu atzina Kārli Lasmani, kurš kļuva arī par visa turnīra rezultatīvāko spēlētāju ar 56 punktiem jeb astoņiem vidēji mačā. Latvijas izlase kā čempione bija arī visa turnīra rezultatīvākā komanda, kopā septiņās spēlēs iemetot 140 punktus jeb 20 vidēji spēlē.
2027. gadā Pasaules kauss 3x3 basketbolā gaidāms Āzijā - Singapūrā.