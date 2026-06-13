Šveice izšķērdē neskaitāmas iespējas pret Kataru un pēdējās sekundēs saņem aukstu dušu
Kataras vīriešu futbola izlase, kas vēl nekad nebija izvairījusies no zaudējumiem Pasaules kausu vēsturē, sestdien Pasaules kausa finālturnīra mača pēdējās minūtēs izrāva neizšķirtu 1:1 (0:1) pret spēles izteikto favorīti Šveici.
B apakšgrupās pirmā spēle notika jau piektdien, un tajā viena no turnīra saimniecēm Kanāda spēlēja neizšķirti 1:1 ar Bosniju un Hercegovinu.
Katarai vārtus otrā puslaika kompensācijas laikā guva Bualems Huhi, bet Šveices izlases labā vārtus guva Brīls Embolo.
Mača otrajā desmitminūtē Kataras izlases vārtsargs Mahmuds Abunada nokavēja pretinieku uzbrukuma epizodi un soda laukumā nogāza Remo Freileru. Iesaistot VAR, uz Kataras izlases vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 17. minūtē realizēja Embolo.
Citās mača epizodēs Abunada vairākas reizes glāba Kataras izlasi no ielaistiem vārtiem. Šveices futbolisti vairāk kontrolēja bumbu un biežāk izdarīja sitienus pa vārtiem, taču viņiem mača rezultātu izmainīt neizdevās.
To paveica pretinieki kompensācijas laika ceturtajā minūtē, kad pēc Homama Al-Amina centrējuma precīzi ar galvu sita Huhi - 1:1.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.