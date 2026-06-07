59 gadu vecumā mūžībā devies leģendārās Čikāgas “Bulls” spēlētājs
Basketbola sabiedrība sēro par Steisiju Kingu, bijušo Čikāgas "Bulls" spēlētāju un ilggadējo komentētāju, kurš miris 59 gadu vecumā.
Par Kinga nāves iemeslu pagaidām ziņu nav.
Kings NBA aizvadīja astoņas sezonas, pēc tam, kad 1989. gada draftā tika izvēlēts sestajā vietā, un kļuva par daļu no leģendārās "Bulls" komandas, kas ar Maiklu Džordanu un Skotiju Pipenu triumfēja trīs reizes pēc kārtas NBA čempionātā 1990. gadu sākumā. Pirms noslēdza profesionālo karjeru Kings spēlēja arī Minesotas "Timberwolves" , Maiami "Heat", Dalasas "Mavericks" un Bostonas "Celtics" komandās.
Kamēr Kings spēlētāja karjerā ieguva trīs čempionu gredzenus, jaunākā paaudze viņu iepazina kā Čikāgas "Bulls" balsi – enerģisku un atpazīstamu komentētāju ar neaizmirstamām frāzēm un lielu personību mikrofonā.
We are devastated by the passing of 3x NBA Champion and beloved broadcaster Stacey King. pic.twitter.com/NSyeopd880— Chicago Bulls (@chicagobulls) June 7, 2026