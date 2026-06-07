59 gadu vecumā mūžībā devies leģendārās Čikāgas “Bulls” spēlētājs
Foto: unsplash.com
59 gadu vecumā mūžībā devies leģendārās Čikāgas “Bulls” spēlētājs.
Basketbols

59 gadu vecumā mūžībā devies leģendārās Čikāgas “Bulls” spēlētājs

Sporta nodaļa

Jauns.lv

Basketbola sabiedrība sēro par Steisiju Kingu, bijušo Čikāgas "Bulls" spēlētāju un ilggadējo komentētāju, kurš miris 59 gadu vecumā.

59 gadu vecumā mūžībā devies leģendārās Čikāgas “B...

Par Kinga nāves iemeslu pagaidām ziņu nav. 

Kings NBA aizvadīja astoņas sezonas, pēc tam, kad 1989. gada draftā tika izvēlēts sestajā vietā, un kļuva par daļu no leģendārās "Bulls" komandas, kas ar Maiklu Džordanu un Skotiju Pipenu triumfēja trīs reizes pēc kārtas NBA čempionātā 1990. gadu sākumā. Pirms noslēdza profesionālo karjeru Kings spēlēja arī Minesotas "Timberwolves" , Maiami "Heat", Dalasas "Mavericks" un Bostonas "Celtics"  komandās. 

Kamēr Kings spēlētāja karjerā ieguva trīs čempionu gredzenus, jaunākā paaudze viņu iepazina kā Čikāgas "Bulls" balsi – enerģisku un atpazīstamu komentētāju ar neaizmirstamām frāzēm un lielu personību mikrofonā.

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