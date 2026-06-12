Miris kādreizējais Brazīlijas futbola izlases aizsardzības balsts Britu
Miris bijušais Brazīlijas izlases aizsargs Hērkuless de Britu Ruass jeb Britu, kurš kopā ar valstsvienību triumfēja 1970. gada Pasaules kausā, ceturtdien paziņoja Brazīlijas Futbola konfederācija (CBF).
86 gadus vecā bijušā futbolista nāves iemesls netiek ziņots. "Britu mūs atstājis kā viens no visu laiku labākajiem Brazīlijas aizsargiem. Viņa ieguldījums 1970. gada Pasaules kausā vienmēr paliks mūsu atmiņā," norādīja CBF prezidents Samirs Šauds. "Lai viņa cīņasspars kļūst par iedvesmu mūsu futbolistiem, kuri piedalīsies 2026. gada Pasaules kausā."
Britu kopā ar Vilsonu da Silvu Piacu bija Brazīlijas izlases balsts 1970. gada Pasaules kausā Meksikā, brazīliešiem izcīnot savu trešo titulu. Britu piedalījās visās sešās turnīra spēlēs no pirmās līdz pēdējai minūtei.
Futbolista karjeras laikā Britu pārstāvēja slavenākos pašmāju klubus "Vasco da Gama", "Flamengo", "Cruzeiro", "Botafogo" un "Corinthians", kā arī spēlēja Kanādā un Venecuēlā. Brazīlijas izlasē Britu kopumā aizvadīja 61 spēli, bet oficiālos mačos laika posmā no 1964. gada līdz 1972. gadam 45 mačos guva vienus vārtus.