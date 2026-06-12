Dāvis Bertāns ar "Dubai" kļūst par Adrijas līgas čempionu
Dāvis Bertāns un "Dubai" piektdien kronēti par Adrijas līgas čempioniem. Finālsērijas ceturtajā mačā Dubaijas klubs izbraukumā ar 83:81 pārspēja Belgradas "Partizan", sērijā svinot uzvaru ar 3-1.
Bertāns, kurš 2013. gadā par Adrijas līgas čempionu kļuva "Partizan" sastāvā, piektdienas mačā guva četrus punktus, realizējot abus divus divpunktu metienus un izpildot piecus neprecīzus tālmetienus. Laukumā pavadītajās 19 minūtēs un 54 sekundēs latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja vienu efektivitātes koeficienta punktu.
Uzvarētājiem 15 punktus guva Aleksa Avramovičs, bet pretiniekiem pa 16 punktiem bija Stērlingam Braunam un Īsakam Bongam.
"Dubai" izcīnīja pirmo vietu gan pirmajā posmā, gan labāko astoņu komandu grupā. Ceturtdaļfināla sērijā Dubaijas komanda ar 2-0 pārspēja Suboticas "Spartak", un pusfinālā ar 2-1 apspēlēja Melnkalnes vienību Podgoricas "Buducnost".