Latviešu hokeja talants Alberts Šmits vēl pirms NHL drafta saņem prestižu līgas balvu
Latvijas hokeja nākotnes cerība Alberts Šmits vēl pirms NHL drafta piedzīvojis īpašu atzinības brīdi – viņš saņēmis savu pirmo Nacionālās hokeja līgas novērtējumu.
Latviešu hokejists Alberts Šmits saņēmis NHL piešķirto E. Dž. Makgvaira Izcilības balvu, kas ik gadu tiek pasniegta drafta prospektam par rakstura stingrību, konkurētspēju un atlētiskumu. Balva tiek uzskatīta par nozīmīgu atzinību jaunajiem spēlētājiem pirms NHL drafta, jo tā izceļ ne tikai hokejista talantu laukumā, bet arī viņa personību, darba ētiku un gatavību nākamajam līmenim.
Alberts Smits is this year’s recipient of the E.J. McGuire Award of Excellence! 🤩 #NHLAwards— NHL (@NHL) June 10, 2026
This award is presented annually to the #NHLDraft prospect who best exemplifies commitment to excellence through strength of character, competitiveness and athleticism. pic.twitter.com/XQbmZ8FP8D
“NHL 2026. gada drafta klases kontekstā Alberts Šmits ir izvirzījies starp vadošajiem drafta kandidātiem kā izcils jaunais aizsargs,” sacīja NHL Centrālā skautinga viceprezidents un direktors Dens Marrs. “Albertam ir NHL līmeņa talants, un cīņasspars un raksturs, ko viņš demonstrēja katrā 2025./2026. gada sezonas spēlē, bija patiesi iespaidīgs un ļāva viņam nopelnīt 2026. gada E. Dž. Makgvaira Izcilības balvu.”
Sagaidāms, ka 2026. gada “Upper Deck” NHL draftā, kas notiks “KeyBank Center” arēnā Bufalo, Šmits tiks izvēlēts starp pirmajiem desmit hokejistiem. Pirmā kārta paredzēta 26. jūnijā, bet otrā līdz septītā kārta notiks 27. jūnijā.
Tiek norādīts, ka Šmits bija jaunākais spēlētājs 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, kur Latvijas izlases rindās četrās spēlēs atdeva divas rezultatīvas piespēles un vidēji laukumā pavadīja 18 minūtes un 44 sekundes. Somijas augstākās līgas komandā “Jukurit” viņš 38 spēlēs sakrāja 13 punktus – sešus vārtus un septiņas rezultatīvas piespēles –, bet 25. februārī tika izīrēts Minhenes komandai. DEL regulārajā sezonā viņš piecās spēlēs atdeva vienu rezultatīvu piespēli, bet izslēgšanas spēlēs 11 mačos guva sešus punktus – divus vārtus un četras piespēles. Nesen viņš parakstīja līgumu ar “Jukurit”, kas ir spēkā līdz 2027./2028. gada sezonai.
2026. gada pasaules U-20 čempionātā Šmits piecās spēlēs sakrāja piecus punktus – vienus vārtus un četras rezultatīvas piespēles –, kā arī bija Latvijas izlases līderis pēc vidēji spēlē pavadītā laika – 23 minūtes un 40 sekundes. Pasaules čempionātā viņš atdeva četras rezultatīvas piespēles un vidēji spēlē uz ledus pavadīja 21 minūti un 47 sekundes. Latvija ceturtdaļfinālā ar 0:2 zaudēja Norvēģijai.
18 gadus vecais hokejists NHL Centrālā skautinga noslēguma rangā starp starptautiskajiem laukuma spēlētājiem ieņem otro vietu.
“Katru gadu uz E. Dž. Makgvaira Izcilības balvu ir daudz pelnītu kandidātu, un 2026. gada laureāts Šmits tika izvēlēts tāpēc, ka savos centienos kļūt par iespējami labāko spēlētāju demonstrēja īpašības, kas raksturo šo balvu,” sacīja Marrs.
Balvu pasniedz NHL Centrālais skautings. Tā nosaukta par godu Makgvairam, kurš no 2005. gada līdz savai nāvei 2011. gada 7. aprīlī bija Centrālā skautinga direktors.
Latvijas U-20 izlases galvenais treneris Artis Ābols norādīja, ka Šmits turnīrā bija komandas labākais spēlētājs. “Viņš spēj spēlēt profesionālā līmenī, viņš spēj katrā spēlē uzņemties lielu spēles laiku,” sacīja Ābols. “Viņš ir labs slidotājs, viņam ir labas prasmes un labs metiens. Ārpus laukuma mums vajadzīgs līderis, un viņš ir vīrs. Viņš nav bērns. Viņš ir vīrs.”
Šmits pārliecinoši sevi parādīja arī mediju priekšā. Vaicāts, vai pasaules U-20 čempionātā viņam būtu svarīgi sevi salīdzināt ar citiem 2026. gada drafta prospektiem – kanādiešiem Gevinu Makkenu un Kārsonu Kerelsu –, Šmits pasmaidīja un sacīja: “Esmu spēlējis pret lielākiem puišiem, tāpēc nedomāju par to, pret kādiem spēlētājiem man būs jāspēlē. Es vienkārši darīšu savu darbu laukumā.”
Pensilvānijas Universitātes kreisās malas uzbrucējs Makkena NHL Centrālā skautinga noslēguma rangā ieņem pirmo vietu starp Ziemeļamerikas laukuma spēlētājiem. Savukārt Kerelss, kurš ir Rietumu hokeja līgas kluba Princdžordžas aizsargs, ierindots trešajā vietā.
“Negribu izklausīties iedomīgs, bet es esmu vienīgais, kurš šobrīd spēlē vīriešu līgā, turklāt ikdienā trenējas un spēlē pret vīriešiem,” sacīja Šmits, atbildot uz jautājumu, kas viņu atšķir no spēcīgās draftam piemēroto aizsargu grupas. “Esmu daudz kam izgājis cauri, un varu teikt, ka man ir nedaudz lielāka pieredze nekā viņiem. Esmu iemācījies mazliet vairāk.”
Ābols uzskata, ka Šmita spēlei vajadzētu labi pāriet arī uz NHL līmeni. “Alberts grib būt profesionālis,” viņš sacīja. “Viņš tam gatavojas visā, ko dara. Viņš nav jāuzrauga un viņam nav jāatgādina… viņš grib būt profesionālis. To var redzēt uzreiz.”
Olimpiskajās spēlēs Šmits spēlēja kopā ar Zemgu Girgensonu. Tampabejas “Lightning” uzbrucējs kļuva par visaugstāk draftēto Latvijā dzimušo spēlētāju, kad Bufalo “Sabres” viņu 2012. gada NHL draftā izvēlējās ar 14. numuru.
Šmits sacīja, ka savā spēlē cenšas līdzināties Dalasas “Stars” aizsargam Miro Heiskanenam un Detroitas “Red Wings” aizsargam Moricam Zaideram.
Iepriekš šo NHL apbalvojumu saņēmuši vairāki vēlāk līgā sevi pieteikuši spēlētāji, tostarp Čikāgas “Blackhawks” uzbrucējs Konors Bedārds, Ņūdžersijas “Devils” kapteinis Niko Hišīrs, Filadelfijas “Flyers” uzbrucējs Treviss Koneknijs, kā arī Monreālas “Canadiens” pārstāvji Leins Hatsons un Maikls Heidžs un Sanhosē “Sharks” hokejisti Viljams Eklunds un Maikls Misa.