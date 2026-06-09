Ņujorka vai Sietla? NHL apskatniekiem dalās domas, kura komanda draftā izvēlēsies Albertu Šmitu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) oficiālās mājaslapas apskatnieku prognozēs Latvijas aizsargs Alberts Šmits mēneša nogalē gaidāmajā draftā tiks izvēlēts pirmajā septītniekā.
Līgas oficiālās mājaslapas "www.nhl.com" redaktors Ādams Kimelmans latviešu aizsargam paredz piekto numuru, ar kuru viņu izvēlēsies Ņujorkas "Rangers", bet vecākais drafta apskatnieks Maiks Morreals latvietim atvēl septīto pozīciju un nonākšanu Sietlas "Kraken" rindās.
Abi vadošie apskatnieki pirmo četrinieku saredz vienādi - ar pirmo numuru tiks izvēlēts uzbrucējs Gevins Makena un nonāks Toronto "Maple Leafs", ar otro numuru tiks draftēts aizsargs Čeiss Rīds, kuru iegūs Sanhosē "Sharks", ar trešo numuru Vankūveras "Canucks" izvēlēsies uzbrucēju Keilebu Malhotru, bet Čikāgas "Blackhawks" ar ceturto numuru jauno spēlētāju draftā izvēlēsies zviedru uzbrucēju Ivaru Stēnberju.
18 gadus vecais Šmits šovasar, visticamāk, kļūs par NHL draftā visaugstāk izvēlēto Latvijas hokejistu, pārspējot uzbrucēju Zemgu Girgensonu, kuru 2012. gada draftā ar 14. numuru izvēlējās Bufalo "Sabres".
Lielāko daļu no sezonas Šmits pavadīja Somijas augstākajā hokeja līgā, kur Mikeli "Jukurit" rindās 38 mačos guva sešus vārtus, atdeva septiņas rezultatīvas piespēles un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -3. Sezonas noslēgumā latvietis spēlēja Vācijas augstākajā līgā (DEL), Minhenes "Red Bull" sastāvā 16 mačos tiekot pie septiņiem punktiem (2+5) un pozitīva lietderības koeficienta +2.
Šmits aizvadītajā sezonā pārstāvēja Latvijas U-20 izlasi junioru pasaules čempionātā, kā arī nacionālo izlasi olimpiskajās spēlēs, kur bija turnīra jaunākais hokejists, un pasaules čempionātā. 2026. gada NHL drafta izloze norisināsies 26. un 27. jūnijā Bufalo.