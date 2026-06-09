Ričards Aizpurs koledžu basketbola karjeru sāks Teksasas klubā "Horned Frogs"
Foto: Zane Bitere/LETA
Ričards Aizpurs
Basketbols

Ričards Aizpurs koledžu basketbola karjeru sāks Teksasas klubā "Horned Frogs"

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas basketbolists Ričards Aizpurs nākamajā sezonā pārstāvēs Teksasas Kristīgās universitātes "Horned Frogs" komandu, spēlējot Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) pirmajā divīzijā.

Ričards Aizpurs koledžu basketbola karjeru sāks Te...

Aizpurs pārstāv Romas "Stella Azzurra" jauniešu komandu, un pagājušajā rudenī viņš bija iekļauts Latvijas vīriešu basketbola izlases kandidātu sarakstā pirms Pasaules kausa kvalifikācijas mačiem.

Šajā pavasarī viņš kopā ar "Next Gen Team Bologna" vienību Jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīrā četrās spēlēs vidēji izcēlās ar 17,8 gūtajiem punktiem, divām atlēkušajām bumbām un 3,5 rezultatīvām piespēlēm.

"Horned Frogs" šosezon "Big 12" konferencē ieņēma sesto vietu, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja otro kārtu.

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