Latvieši izglābj "Neptūnas": Šiliņš un Lomažs pēdējā sekundē atnes uzvaru Lietuvas čempionāta bronzas sērijas mačā
Latvijas basketbolists Kārlis Šiliņš pēc Riharda Lomaža piespēles ceturtdien Lietuvas Basketbola līgas (LKL) bronzas sērijas trešajā mačā pēdējā sekundē izrāva Klaipēdas "Neptūnas" komandai uzvaru.
"Neptūnas" mājās ar 66:63 (15:24, 25:13, 10:15, 16:11) uzveica Panevēžas "Lietkabelis" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 2-1.
Sākoties pamatlaika pēdējai minūtei, mājinieki bija iedzinējos ar 61:63, bet Lomažs ātri izlīdzināja rezultātu. "Lietkabelis" komanda savā uzbrukumā nespēja pārņemt vadību, turklāt 12 sekundes pirms beigu signāla tika pārkāpti noteikumi pret Lomažu. "Neptūnas" noslēdzošajā uzbrukumā pēc latviešu sadarbības Šiliņš pēdējā sekundē izpildīja precīzu tālmetienu un nodrošināja laukuma saimniekiem uzvaru.
Šiliņš ar 14 punktiem bija rezultatīvākais mājinieku rindās, laukumā pavadītajās 27 minūtēs un 33 sekundēs realizējot četrus no sešiem divpunktu metieniem un divus no četriem tālmetieniem. Latvietis arī izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, divreiz kļūdījās, pārtvēra vienu bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+8) un tika pie 15 efektivitātes koeficienta punktiem.
Lomažs 26 minūtēs un 34 sekundēs guva 11 punktus, grozā raidot trīs no septiņiem divpunktu metieniem un visus piecus soda metienus, bet viņa abi izpildītie tālmetieni nebija precīzi. Arī Lomažs izcīnīja septiņas atlēkušās bumbas, un pievienoja divas rezultatīvas piespēles, divas piezīmes, četrus izprovocētus noteikumu pārkāpumus, sliktāko +/- rādītāju komandā (-14) un otru labāko efektivitāti (16).
Pretinieku rezultatīvākais spēlētājs Pauļus Danusevičs guva 17 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.
Par Lietuvas čempiontitulu cīnās Utenas "Juventus" un Kauņas "Žalgiris", kas sērijā ir vadībā ar 2-0.