Kendriks Nans un Tairiks Džounss izvicina dūres (ekrānuzņēmums no video)
Basketbols
Šodien 22:23
Zvaigznes sakaujas pēc "Olympiacos" triumfa Grieķijas čempionātā
Pirejas "Olympiacos" basketbolisti sestdien nodrošināja savu 16. Grieķijas čempionu titulu, taču uzvaru aizēnoja abu finālistu leģionāru kautiņš ārpus laukuma.
TYRIQUE JONES VS KENDRICK NUNN FIGHT 😲pic.twitter.com/XqJMFUBMbX— Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 13, 2026
Finālsērijas izšķirošajā, piektajā spēlē "Olympiacos" mājās ar 89:85 pārspēja Atēnu "Panathinaikos" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-2.
Trešā perioda beigās "Panathinaikos" uzbrucējs Kendriks Nans pēc pārkāpuma pret Sašu Vezenkovu apvainoja pretinieku tēlošanā, un Tairiks Džounss metās aizstāvēt savu komandas biedru "Olympiacos" vienībā. Nans un Džounss sāka grūstīties, un abi tika izraidīti no zāles.
Turpinājumā Džounss pie ģērbtuvēm metās izrēķināties ar Nanu, un tikai ar apkārtējo iejaukšanos, abi basketbolisti tika izšķirti.
"Olympiacos" šosezon izcīnīja arī ULEB Eirolīgas titulu.