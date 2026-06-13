Zvaigznes sakaujas pēc "Olympiacos" triumfa Grieķijas čempionātā
Kendriks Nans un Tairiks Džounss izvicina dūres (ekrānuzņēmums no video)
Basketbols

Zvaigznes sakaujas pēc "Olympiacos" triumfa Grieķijas čempionātā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirejas "Olympiacos" basketbolisti sestdien nodrošināja savu 16. Grieķijas čempionu titulu, taču uzvaru aizēnoja abu finālistu leģionāru kautiņš ārpus laukuma.

Zvaigznes sakaujas pēc "Olympiacos" triumfa Grieķi...

Finālsērijas izšķirošajā, piektajā spēlē "Olympiacos" mājās ar 89:85 pārspēja Atēnu "Panathinaikos" un sērijā līdz trīs uzvarām panāca 3-2.

Trešā perioda beigās "Panathinaikos" uzbrucējs Kendriks Nans pēc pārkāpuma pret Sašu Vezenkovu apvainoja pretinieku tēlošanā, un Tairiks Džounss metās aizstāvēt savu komandas biedru "Olympiacos" vienībā. Nans un Džounss sāka grūstīties, un abi tika izraidīti no zāles.

Turpinājumā Džounss pie ģērbtuvēm metās izrēķināties ar Nanu, un tikai ar apkārtējo iejaukšanos, abi basketbolisti tika izšķirti.

"Olympiacos" šosezon izcīnīja arī ULEB Eirolīgas titulu.

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