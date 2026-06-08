Bijušais "VEF Rīga" treneris Mārtiņš Gulbis karjeru turpinās latviešiem labi zināmā klubā Vācijā
Foto: FIBA Champions League
Mārtiņš Gulbis pirmo reizi karjerā strādās aiz Latvijas robežām.
Basketbols

Bijušais "VEF Rīga" treneris Mārtiņš Gulbis karjeru turpinās latviešiem labi zināmā klubā Vācijā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latviešu speciālists Mārtiņš Gulbis vadīs Vācijas basketbola pēc spēka otrās līgas vienību "Gottingen", pirmdien pavēstīja Getingenes komanda.

Bijušais "VEF Rīga" treneris Mārtiņš Gulbis karjer...

Gulbis noslēdzis vienošanos ar "Gottingen" uz divām sezonām.

Latviešu speciālists iepriekšējās divas sezonas vadīja "VEF Rīga". Pirmajā sezonā rīdzinieki izcīnīja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempiontitulu, triumfēja Latvijas Basketbola līgā un uzvarēja Latvijas kausa izcīņā. Gulbis ir arī viens no Latvijas vīriešu basketbola izlases Jāņa Gailīša asistentiem.

Viņš karjeras laikā strādājis arī Latvijas sieviešu valstsvienībā un "TTT Rīga", kā arī "Baronā", "Jūrmalā" un "Jelgavā".

Aizvadītajā sezonā Getingenes komanda Vācijas otrajā bundeslīgā regulārajā sezonā ieņēma trešo vietu, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Komandā vēsturiski spēlējuši vairāki latviešu basketbolisti kā Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš un Jānis Jīnemanis. 

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