Bijušais "VEF Rīga" treneris Mārtiņš Gulbis karjeru turpinās latviešiem labi zināmā klubā Vācijā
Latviešu speciālists Mārtiņš Gulbis vadīs Vācijas basketbola pēc spēka otrās līgas vienību "Gottingen", pirmdien pavēstīja Getingenes komanda.
Gulbis noslēdzis vienošanos ar "Gottingen" uz divām sezonām.
Latviešu speciālists iepriekšējās divas sezonas vadīja "VEF Rīga". Pirmajā sezonā rīdzinieki izcīnīja Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempiontitulu, triumfēja Latvijas Basketbola līgā un uzvarēja Latvijas kausa izcīņā. Gulbis ir arī viens no Latvijas vīriešu basketbola izlases Jāņa Gailīša asistentiem.
Viņš karjeras laikā strādājis arī Latvijas sieviešu valstsvienībā un "TTT Rīga", kā arī "Baronā", "Jūrmalā" un "Jelgavā".
Aizvadītajā sezonā Getingenes komanda Vācijas otrajā bundeslīgā regulārajā sezonā ieņēma trešo vietu, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Komandā vēsturiski spēlējuši vairāki latviešu basketbolisti kā Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš un Jānis Jīnemanis.
✍️ Laipni lūdzam, Martins! Der 35-jährige Lette Martins Gulbis wird neuer 🌸-Headcoach. 💜— BG Göttingen (@BGGoettingen) June 8, 2026
Mehr Infos zu Martins sowie ein Statement von ihm und 🌸-Geschäftsführer Frank Meinertshagen findet ihr auf unserer Homepage. ⬇️
📲 https://t.co/tQWQ3BNAsP #wirsindgöttingen #pro pic.twitter.com/y2WnTHuOpT