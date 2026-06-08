Bijušais Latvijas izlases treneris Banki varētu atgriezties Stambulas "Anadolu Efes"
Latvijas basketbolista Rolanda Šmita pārstāvētās Stambulas "Anadolu Efes" komandas galvenā trenera amatā atgriezīsies bijušais Latvijas valstsvienības stūrmanis Luka Banki, ziņo portāla "BasketNews" apskatnieks Donāts Urbons.
Svētdien "Anadolu Efes" Turcijas čempionāta pusfināla sērijā ar 1-3 atzina Artūra Žagara pārstāvētās Stambulas "Fenerbahce" pārākumu. Tiek vēstīts, ka drīzumā amatu pametīs "Anadolu Efes" galvenais treneris Pablo Laso, kurš kļuva par komandas stūrmani pagājušā gada decembrī. Laso vadībā Stambulas vienība Eirolīgas regulāro sezonu noslēdza 19. pozīcijā, neiekļūstot izslēgšanas spēlēs.
Banki iepriekš vadīja "Anadolu Efes" daļu no 2024./2025. gada sezonas, kad viņa vadībā vienība iekļuva Eirolīgas izslēgšanas spēlēs. Šobrīd viņš ir arī Itālijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris. Banki pēc 2024./2025. gada sezonas neturpināja darbu ar "Anadolu Efes", kas viņa vietā nolīga Igoru Kokoškovu.
Nav gan skaidrības par Rolanda Šmita nākotni Stambulā. Viņam noslēdzies iepriekš noslēgtais divu gadu līgums.