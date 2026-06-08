Šoks Zviedrijas Dimanta līgā: Duplantis pirmo reizi trīs gadu laikā spiests samierināties ar zaudējumu
Stokholmas Dimanta līgas posms svētdien sagādāja virkni spilgtu emociju, tai skaitā vienu no lielākajām sensācijām vieglatlētikā pēdējo gadu laikā, kad zviedru superzvaigzne Armands Duplantis pirmo reizi kopš 2023. gada jūlija piedzīvoja zaudējumu kārtslēkšanas sacensībās.
Pasaules rekordists Duplantis savā māju stadionā, kur pirms gada uzstādīja tobrīd jaunu pasaules rekordu – 6,28 metrus –, šoreiz nonostartēja ierastajā līmenī. Zviedrs ar otro mēģinājumu pārvarēja 5,60 metru augstumu, taču trīs reizes nespēja pieveikt 6,05 metrus.
Tas ļāva uzvaru izcīnīt austrālietim Kurtisam Maršalam, kurš ar trešo mēģinājumu pārvarēja 5,90 metrus. Duplantis palika otrais, bet trešo vietu ieņēma francūzis Baptists Tjerī.
"Šodien jutos nedaudz izklaidīgs, un tiešām negribēju zaudēt savas ģimenes un līdzjutēju priekšā," pēc sacensībām emocionāli atzina Duplantis. "Es nebiju zaudējis nevienās sacensības, cik ilgi – trīs gadus? Taču šodien man jānoņem cepure Kurtisa priekšā. Viņš mani uzvarēja godīgā cīņā, un manam rezultātam nav nekādu attaisnojumu."
Zviedrs gan nezaudēja optimismu. "Drīz precēšos, tāpēc – ja man neizdevās sportā, vismaz man veicas mīlestībā," norādīja Duplantis.
Šveiciete 800 metros uzstāda sensacionālu rezultātu
Iespaidīgs Stokholmā izvērsās sieviešu 800 metru skrējiens. Šveiciete Odrija Verro sensacionāli pārspēja olimpisko čempioni Kīliju Hodžkinsoni, finišējot pēc 1:53,98 minūtēm. Tas ir trešais ātrākais rezultāts pasaules vēsturē, kā arī Dimanta līgas rekords, sacensību rekords, Šveices rekords un sezonas labākais rezultāts 800 metros pasaulē.
🚨 HALLUCINANT, LA FOLIE !!!!!!— MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) June 7, 2026
Audrey Werro 🇨🇭 choque tout le monde en remportant le 800m de #StockholmDL en 1:53.98 DLR MR WL NR devant la championne olympique Keely Hodgkinson 🇬🇧 1:54.33 NR et Roisin Willis 🇺🇸 1:57.56 PB
DINGUE 🤯😱#Athlétisme pic.twitter.com/zc9VEr5G9e
"Man vēl joprojām nepieciešams laiks, lai aptvertu notikušo. Esmu šokā par šo rezultātu," sacīja Verro. Arī Hodžkinsone, kura finišēja pēc 1:54,33 minūtēm, uzstādīja teicamu rezultātu, labojot Lielbritānijas rekordu. Viņa pēc mačiem neslēpa sajūsmu par konkurentes sniegumu.
"Es jūtu milzīgu cieņu pret Odriju – tas bija neticams skrējiens. Viņa palīdzēja uzlabot arī manu sniegumu, taču nākamreiz es to [viņas uzvaru] nepieļaušu," smejot sacīja olimpiskā čempione.
Divas sprinteres 100 metrus veic zem 11 sekundēm
Sprintā savu statusu apliecināja pasaules čempione Melisa Džefersone-Vudena. Amerikāniete sezonas pirmajā 100 metru skrējienā uzvarēja ar 10,84 sekundēm. Otrā bija britu sprintere Eimija Hanta (10,97), kas pirmo reizi karjerā izskrēja zem 11 sekundēm. Trešajā bija Luksemburgas sportiste Patrīcija van der Vekena, kas sasniedza 11,05s.
Fastest women’s 100m times at the Stockholm Diamond League 🇸🇪— Trackside & Tactics (@TrackTacticsHQ) June 8, 2026
🇱🇨 Julien Alfred – 10.75s (2025)
🇺🇸 Melissa Jefferson-Wooden – 10.84s (2026) 🆕
🇯🇲 Shelly Ann Fraser Pryce – 10.93s (2015)
🇬🇧 Dina Asher Smith - 10.93s (2018)
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Vīriešu 200 metru sprintā turpināja dominēt amerikānis Kenijs Bednareks. Olimpiskais un pasaules vicečempions finišēja pēc 19,87 sekundēm, izcīnot jau otro Dimanta līgas uzvaru pēc kārtas. Bednareks bija vadībā jau no distances sākuma un pārliecinoši noturēja pirmo vietu līdz finišam. Otro vietu izcīnīja Dienvidāfrikas sprinteris Sinesifo Dambile (20,10), bet trešais bija amerikānis Kortnijs Lindsejs (20,24).
Sieviešu tāllēkšanā pirmo Dimanta līgas uzvaru karjerā izcīnīja francūziete Hilarija Kpača. Viņa trešajā mēģinājumā aizlēca 6,85 metrus tālu un tikai par vienu centimetru apsteidza Eiropas telpu vicečempioni Larisu Japikino no Itālijas. Trešo vietu ar 6,80 metru tālu lēcienu ieguva jamaikiete Nia Robinsone. Kpačai šī bija pirmā uzvara Dimanta līgas posmā.
Vīriešu 1500 metru skrējienā olimpiskais bronzas medaļnieks Jareds Nuguse pēdējos metros nosargāja uzvaru pār austrālieti Kameronu Maieru, finišējot pēc 3:30,11 minūtēm. Trešais bija kenijietis Timotijs Čerujots (3:30,67). Sieviešu 1500 metros otro Dimanta līgas uzvaru sezonā izcīnīja etiopiete Birke Hailoma, kura finišēja pēc 4:00,68 minūtēm. Visi rezultāti pieejami ŠEIT.