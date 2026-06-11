Ņujorkas "Knicks" fināla drāmu vēro arī Holivudas elite
Ņujorkas "Knicks" basketbolisti trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālmačā atspēlēja 29 punktu deficītu un izcīnīja uzvaru pār Sanantonio "Spurs", nonākot ...
FOTO, VIDEO: “Knicks” vēsturiskais trilleris pulcē Holivudas eliti - tribīnēs Svifta, Šalamē, Dženere un citas zvaigznes
Ņujorkas "Knicks" basketbolisti trešdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālmačā atspēlēja 29 punktu deficītu un izcīnīja uzvaru pār Sanantonio "Spurs", nonākot viena panākuma attālumā no čempionu titula. Vēsturisko maču apmeklēja arī vairākas Holivudas slavenības, tai skaitā popzvaigzne Teilore Svifta un aktieris Timotijs Šalamē.
Jau vēstīts, ka "Knicks" savā laukumā otrās ceturtdaļas beigās bija iedzinējos ar 42:71, bet pirmo puslaiku zaudēja ar 49:76, taču spēja atgūties otrajā spēles pusē un triumfēt ar 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16). Līdz šim nevienai komandai NBA finālsērijas mačā nebija izdevies atspēlēt tik lielu deficītu.
Tikai mirkļus pēc “Knicks” dramatiskās uzvaras popzvaigzne Teilore Svifta tika manīta svinam komandas iespaidīgo panākumu. Kā redzams “The Post” publicētajos video, Svifta pēc spēles laukumā lēkāja kopā ar aktrisi Marisku Hargiteju, priecājoties par Ņujorkas komandas uzvaru. Citā video dziedātāja redzama skandējam un līksmojam kopā ar līdzjutējiem, kuri devās ārā no arēnas.
TAYLOR SWIFT HYPED AFTER KNICKS HISTORIC GAME 4 COMEBACK 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/z0ZiWpgkzf— NBA (@NBA) June 11, 2026
36 gadus vecā Svifta ļoti gaidīto maču apmeklēs kopā ar draugiem. “Viņa ir liela “Knicks” fane un ļoti vēlas būt klāt, lai viņus atbalstītu,” sacīja kāds informācijas avots.
Svifta nebija vienīgā slavenība, kura bija redzama spēles apmeklētāju vidū. Medisonas skvēra dārzs tajā vakarā atgādināja ne tikai NBA finālu, bet arī Holivudas sarkanā paklāja cienīgu pasākumu. Tribīnēs bija redzami kinorežisors Spaiks Lī, aktieris Timotijs Šalamē, uzņēmēja un realitātes šovu zvaigzne Kailija Dženere, komiķis un aktieris Kriss Roks, komiķis Džerijs Seinfelds, TV raidījumu vadītājs Džimijs Falons, aktrise un TV personība Vūpija Goldberga, modele Heilija Bībere, bijušais tenisists Džons Makenrojs un vairākas citas slavenības.
Medisonas skvēra dārzā klāt bija arī aktieris Maikls Dž. Fokss ar sievu, aktrisi Treisiju Polanu, aktieri Bens Stillers, Treisijs Morgans un Adams Sandlers, kā arī reperis Fat Joe.
Sociālajos tīklos īpašu uzmanību izpelnījās arī video, kurā redzams, kā Timotijs Šalamē un aktieris Bens Stillers pēc “Knicks” dramatiskās uzvaras svin kopā ar komandas faniem Medisonas skvēra dārzā. “Šalamē un Stillers nopirka vietas pie laukuma un komplektā dabūja bezmaksas sirdstrieku pēc šīs atspēlēšanās,” jokoja kāds lietotājs.
TIMOTHÉE CHALAMET & BEN STILLER CELEBRATING WITH KNICKS FANS AT MSG 🎉 pic.twitter.com/teFfMa1lJQ— NBA (@NBA) June 11, 2026
Parastajiem līdzjutējiem šādu spēli klātienē gan noskatīties nebija viegli — biļešu cenas joprojām bija astronomiskas, pat neraugoties uz to, ka pirms ceturtās finālsērijas spēles tās bija kritušās.
“Reuters” rakstīja, ka lētākā ieejas biļete uz 4. spēli Medisonas skvēra dārzā neilgi pirms mača bija nokritusies līdz aptuveni 3898 ASV dolāriem. Vēl pirms “Knicks” zaudējuma trešajā spēlē cena bija pietuvojusies pat 13 500 dolāriem, jo Ņujorkai tobrīd vēl bija iespēja pabeigt finālsēriju ar četrām uzvarām pēc kārtas.
Pēc zaudējuma kļuva skaidrs, ka sērija turpināsies vismaz līdz piektajam mačam Sanantonio, un tas lika cenām strauji kristies. “TicketData” dati liecināja, ka 4. spēles lētāko biļešu trīs dienu vidējā cena bija sarukusi par 66%. Tomēr pat pēc krituma šāds vakars maksāja gandrīz tikpat, cik biļete uz “Super Bowl” — pēdējo gadu lielākajiem ASV sporta notikumiem.