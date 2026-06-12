"Pietrūka alus!" Skotu fani reisā uz Pasaules kausu krietni patukšo lidmašīnā pieejamos alkohola krājumus
Ar lielu atbalstu 2026. gada Pasaules kausā futbolā var rēķināties Skotija. Bostonā plāno ierasties ap 30 tūkstošiem fanu, un atsevišķos lidmašīnas reisos trūcis alkohols.
Skotijas futbola izlase Pasaules kausam kvalificējusies pirmo reizi kopš 1998. gada. Tās tikšana uz Ziemeļamerikā notiekošo turnīru raisījusi lielu interesi fanos. Ne velti - Skotijā futbols ir populārākais sporta veids.
Pirmo spēli Skotija naktī uz svētdienu pēc Latvijas laika aizvadīs pret Haiti ASV pilsētā Bostonā. Sagaidāms, ka līdz spēlei pilsētā ieradīsies ap 30 tūkstošiem skotu fanu. Jau trešdien Bostonā sāka ierasties daļa skotu fanu, kuri bija ģērbušies kiltos. Daudzi fani jau kopš ceļa sākuma malkojuši alkoholiskos dzērienus. Tik daudz, ka atsevišķā reisā ātri vien pieejamais alus ticis izpirkts.
"Es dzeru jau no vieniem naktī, kad piecēlos," pēc ierašanās Bostonā teica Skotijas atbalstītājs Deivids Vuds. "Mums pietrūka alus. Tā ir mana vienīgā sūdzība par reisu," teica cits skotu atbalstītājs Darens Vilsons. "Kad nolaidāmies, applaudējām. Nezinu, vai jūs šeit to dariet, bet Skotijā tā ir ierasta lieta." Konkrētā reisa pilots atklāja, ka pēc tam, kad pieejamais alus lidmašīnā ticis izpirkts, skotu fani pārgājuši uz vīna malkošanu.
Skotijas līdzjutēji norādījuši uz dārgajām spēļu biļetēm un citiem izdevumiem. Džeimss un Stjuarts Milni katrs jau iztērējuši 6500 sterliņu mārciņas (7530 eiro) par spēļu biļetēm, lidmašīnas reisu, iekšzemes lidojumiem, transfēriem un uzturēšanos. "Un nemaz neesam nopirkuši pirmo alus glāzi," teica Džeimss.
Līdzīgi kā citu valstu futbola faniem, arī atsevišķiem skotiem nācies saskarties ar atteiktajām vīzām. Tas nozīmē arī zaudētus naudas līdzekļus par iegādātajām biļetēm un citiem jau ieplānotajiem izdevumiem. "Daudzi iztērējuši tūkstošiem mārciņu un nevar šo naudu vairs atgūt," teica viens no faniem.
Sava versija par atteiktajām ESTA jeb elektroniskajām ceļošanas atļaujām bija ASV robežkontrolei. "ESTA pieteikumi tiek rūpīgi pārbaudīti un ceļotājiem jābūt pilnībā godīgiem. Nepatiesi informējot par iepriekšējiem arestiem vai sodāmību var rezultēties ar atteikumu izsniegt ESTA atļauju, tās atcelšanu vai ieceļošanas lieguma ASV piemērošanu."
2026. gada Pasaules kauss futbolā ilgst līdz 19. jūlijam. Atklāšanas spēlē Meksika pārspēja Dienvidāfrikas republiku. Kā čempione turnīru sagaida Argentīna.