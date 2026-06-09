Francijas futbola leģenda Mišels Platinī iesūdzējis tiesā FIFA prezidentu Infantino
Dažas dienas pirms Pasaules kausa izcīņas finālturnīra sākuma bijušais Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) prezidents Mišels Platinī iesniedzis tiesā sūdzību pret savu bijušo padoto un pašreizējo Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidentu Džanni Infantino.
Bijušais UEFA prezidents Platinī, viens no pagājušā gadsimta septiņdesmito un astoņdesmito gadu talantīgākajiem futbolistiem, bija viens no favorītiem 2016. gada FIFA prezidenta vēlēšanās, tomēr nonākšanu svarīgajā amatā liedza izmeklēšana par vairāku miljonu Šveices franku maksājumu, ko viņš saņēma no toreizējā FIFA vadītāja Zepa Blatera.
FIFA ētikas komiteja 2015. gadā uz astoņiem gadiem aizliedza Platinī piedalīties ar futbolu saistītās aktivitātēs, bet Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) vēlāk šo sodu samazināja līdz četriem gadiem. Pret Platinī un Blateru tika ierosināta arī krimināllieta saistībā ar šo maksājumu, taču Šveices federālā krimināltiesa 2022. gadā un pēc tam apelācijas tiesa 2025. gadā abus attaisnoja.
Tagad Platinī ir uzsācis kriminālprocesu un civilprocesu Francijas tiesās par šo lietu, un Infantīno ir viena no prasībā minētajām personām. Iesniegumā par noziedzīgu nodarījumu, kā apstiprināja Platinī advokāts Olivjē Baratelli, apgalvots, ka Infantino un citas personas "strādājušas, lai izslēgtu (Platinī) no sacensībām par FIFA prezidenta amatu". Sūdzībā apgalvots, ka Infantīno bija tas, kurš "pirmkārt un galvenokārt" centās to panākt.
Platinī vienmēr ir apgalvojis, ka no Blatera saņemtie divi miljoni Šveices franku (ap 2,2 miljoniem eiro) bija atalgojums par darbu, ko viņš kā Blatera padomnieks veica no 1998. līdz 2002. gadam.